Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) din Türkiye lucrează de 683 de zile pentru a atenua criza alimentară din Gaza, declanșată de atacurile Israelului începând cu 7 octombrie 2023.

Organizațiile au trimis în mod regulat alimente, haine, medicamente, consumabile medicale și alte produse esențiale, concentrându-se pe combaterea deficitului alimentar tot mai grav.

Semiluna Roșie Turcă

Semiluna Roșie Turcă a coordonat cinci misiuni „Nava Bunătății”, trimițând 10 nave cu 869 de camioane (15 089 de tone) de ajutoare, constând în principal din alimente, produse de igienă și materiale medicale.

În ianuarie organizația a livrat 52 164 de conserve de carne din donațiile de Sărbătoarea Sacrificiului prin intermediul Autorității Turce pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD) și UNRWA, iar alte 261 de tone de conserve de carne din cea de-a 15-a navă de ajutor a Türkiye așteaptă intrarea.

Bucătăriile mobile din Gaza oferă până la 21 000 de mese zilnic, cu un total de 6,83 milioane de mese distribuite până în prezent. De asemenea, au livrat 400 de tone de provizii achiziționate local și, din noiembrie 2024, au distribuit 1,66 milioane de litri de apă potabilă, urmând să reia livrările când condițiile vor permite.

Începând cu 29 noiembrie 2024, a demarat operațiuni de distribuire a apei potabile în Gaza cu ajutorul cisterne, furnizând 20 de litri pe familie și un total de 20 de tone de apă pe zi. Din cele 5 000 de pachete alimentare procurate prin intermediul Iordaniei, 2 500 au fost distribuite în februarie, restul fiind în așteptare. În ciuda restricțiilor, 165 din cele 405 camioane cu ajutoare descărcate la depozitul Semilunii Roșii Egiptene au intrat în Gaza până la 3 august, sortarea restului fiind în curs.

Deniz Feneri

Asociația Deniz Feneri oferă mese calde pentru 15 000 de persoane zilnic prin intermediul a 10 bucătării mobile stabilite în nordul, sudul și centrul Gazei. Aceste mese sunt distribuite în tabere și familiilor nevoiașe prin voluntari și personal local.

Pentru a aborda una dintre cele mai critice probleme din Gaza — accesul la apă după distrugerea infrastructurii — asociația furnizează zilnic 15 tone de apă potabilă curată și menține în funcțiune două fântâni active.

Ea, de asemenea, oferă ajutor alimentar Spitalului Al Wafa din Gaza, constând în trei mese pe zi pentru pacienți și însoțitorii acestora.

IHH

De la începutul atacurilor, Fundația de Ajutor Umanitar IHH a distribuit 35,19 milioane de mese calde în regiune. Fundația a livrat, de asemenea, 127,63 milioane de pâini și 1,2 milioane de produse alimentare diverse, inclusiv conserve, paste, pachete cu mâncare gata preparată și sucuri de fructe.

Fundația a distribuit 206 521 de pachete alimentare, 129 789 de saci de făină și 17 848 de pachete de legume populației din Gaza. De asemenea, a furnizat 2 567 de cisterne de apă potabilă și pachete de carne.