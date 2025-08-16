Președintele Türkiye Recep Tayyip Erdoğan a solicitat comunității internaționale să ia măsuri pentru a opri războiul din Gaza, avertizând că teritoriul se apropie de „colapsul umanitar total” în urma atacurilor israeliene, într-un articol de opinie publicat în Al Jazeera.

Șeful Direcției de Comunicare a Türkiye, Burhanettin Duran, a anunțat publicarea articolului pe platforma turcească de socializare Next Sosyal.

În articolul intitulat „Conștiința umanității este pusă la încercare în Gaza” și publicat joi în limbile engleză și arabă, liderul turc a acuzat Israelul de desfășurarea unei „politici sistematice de anihilare” împotriva palestinienilor.

„Foamea, setea și amenințarea bolilor epidemice împing Gaza spre un colaps umanitar total,” a scris Erdoğan. „Până în prezent, peste 61 000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, au fost uciși în atacurile israeliene.”

El a menționat că Ankara continuă să facă presiuni pentru un armistițiu la Națiunile Unite și în cadrul Organizației Cooperării Islamice, în timp ce mediază între grupurile palestiniene.

„Standardele duble ale Occidentului”

„Standardele duble ale Occidentului — care se grăbește să acționeze în alte crize, dar adoptă o abordare ambivalentă față de Gaza — subminează credibilitatea unei ordini internaționale presupus bazate pe principii și reguli,” a scris Erdoğan.

El a subliniat că mobilizarea globală rapidă pentru Ucraina nu a fost egalată în cazul Gazei, permițând Israelului să acționeze „fără cea mai mică sancțiune.”