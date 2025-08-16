Președintele Türkiye Recep Tayyip Erdoğan a solicitat comunității internaționale să ia măsuri pentru a opri războiul din Gaza, avertizând că teritoriul se apropie de „colapsul umanitar total” în urma atacurilor israeliene, într-un articol de opinie publicat în Al Jazeera.
Șeful Direcției de Comunicare a Türkiye, Burhanettin Duran, a anunțat publicarea articolului pe platforma turcească de socializare Next Sosyal.
În articolul intitulat „Conștiința umanității este pusă la încercare în Gaza” și publicat joi în limbile engleză și arabă, liderul turc a acuzat Israelul de desfășurarea unei „politici sistematice de anihilare” împotriva palestinienilor.
„Foamea, setea și amenințarea bolilor epidemice împing Gaza spre un colaps umanitar total,” a scris Erdoğan. „Până în prezent, peste 61 000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, au fost uciși în atacurile israeliene.”
El a menționat că Ankara continuă să facă presiuni pentru un armistițiu la Națiunile Unite și în cadrul Organizației Cooperării Islamice, în timp ce mediază între grupurile palestiniene.
„Standardele duble ale Occidentului”
„Standardele duble ale Occidentului — care se grăbește să acționeze în alte crize, dar adoptă o abordare ambivalentă față de Gaza — subminează credibilitatea unei ordini internaționale presupus bazate pe principii și reguli,” a scris Erdoğan.
El a subliniat că mobilizarea globală rapidă pentru Ucraina nu a fost egalată în cazul Gazei, permițând Israelului să acționeze „fără cea mai mică sancțiune.”
Erdoğan a detaliat eforturile umanitare și diplomatice ale Türkiye, inclusiv livrările de ajutoare, evacuările medicale și medierea între grupurile palestiniene, deseori în coordonare cu Qatarul. El a reiterat declarația sa de la summitul NATO de luna trecută, conform căreia „Gaza nu mai are timp de pierdut” și a calificat din nou acțiunile Israelului drept „genocid”.
Președintele a avertizat că conflictul riscă să destabilizeze întreaga regiune, amplificând tensiunile dintre Israel și Iran și alimentând deplasările forțate, radicalizarea și amenințările la adresa securității energetice. El a cerut un armistițiu imediat, deschiderea coridoarelor umanitare și mecanisme internaționale pentru protejarea civililor.
„Războiul îi vizează pe cei care caută adevărul”
Erdoğan a spus că reconstrucția Gazei trebuie să asigure drepturi la educație, sănătate, infrastructură și reprezentare politică, subliniind că pacea durabilă depinde de recunoașterea unui stat palestinian independent și suveran.
„Istoria este martoră a celor care au acționat și la cei care s-au întors cu spatele la cruzimea din Gaza,” a afirmat Erdoğan. „Viitorul umanității va fi modelat de curajul pașilor pe care îi facem astăzi.”
Președintele a notat că evenimentele din Gaza arată, de asemenea, că „războiul vizează pe cei care caută adevărul,” menționând că numeroși jurnaliști au fost uciși în timp ce relatau din zona de conflict.
„Pierderile suferite de Al Jazeera, în special, se numără printre cele mai brutale atacuri asupra libertății presei și dreptului la informare,” a spus el, adăugând că moartea acestor „persoane curajoase” reprezintă „o pierdere profundă pentru noi toți” și că memoria lor „va rămâne un simbol al luptei pentru dreptate.”