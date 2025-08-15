ACTUALITĂȚI
TRT dezvăluie imaginile aeriene ale devastării din Gaza sub asaltul neîntrerupt al Israelului
Atacurile continue ale Israelului în enclavă au dus la zeci de mii de uciși, strămutați și morți de foame din cauza politicii de înfometare impusă de Tel Aviv.
Echipa TRT în misiune umanitară de lansare aeriană în Gaza. / TRT World
15 August 2025

TRT a capturat imagini aeriene exclusive, care dezvăluie amploarea distrugerilor din Gaza, în contextul unui atac militar israelian brutal, în desfășurare din octombrie 2023.

Reporterul Mucahit Aydemir și cameramanul Osman Eken au documentat scenele în timpul unui transport aerian de ajutoare din Iordania, dezvăluind Gaza distrusă din temelii, în urma unui atac israelian de pe uscat, mare și din aer, care a ucis zeci de mii de oameni și a transformat cartiere întregi în ruine.

Conform cifrelor furnizate de autoritățile locale de sănătate, începând cu 7 octombrie 2023, cel puțin 61.776 de palestinieni au fost uciși, iar alți 154.906 au fost răniți în urma atacurilor israeliene. Mii de persoane sunt încă presupuse a fi îngropate sub clădirile prăbușite.

Impactul umanitar a fost agravat de o blocadă care durează de luni de zile și care limitează sever intrarea alimentelor, apei, medicamentelor și altor produse esențiale. Agențiile de ajutor avertizează asupra unor condiții asemănătoare foametei, cu cel puțin 239 de decese cauzate de înfometare raportate până acum, inclusiv cel puțin 106 copii. Doar în ultimele 24 de ore, alte cinci persoane — dintre care patru copii — au murit de foame.

Potrivit ONU și grupurilor umanitare, 88% din infrastructura Fâșiei Gaza a fost distrusă.

Majoritatea celor 2,3 milioane de locuitori ai teritoriului — aproximativ 2 milioane de oameni — au fost strămutați, mulți dintre ei de mai multe ori. Familiile strămutate se adăpostesc în școli supraaglomerate sau în corturi improvizate, unde condițiile de igienă sunt precare, apa potabilă este rară și bolile se răspândesc rapid.

Forțele israeliene au fost, de asemenea, acuzate de țintirea punctelor de distribuție a ajutoarelor și a adăposturilor temporare. Din luna mai, atacurile asupra acestor locații au ucis cel puțin 1.881 de persoane și au rănit aproape 13.900 de altele, conform oficialilor palestinieni.

Organizațiile pentru drepturile omului și agențiile ONU au declarat în repetate rânduri că utilizarea înfometării și a privării ca arme de război este interzisă conform dreptului internațional. Situația din Gaza, avertizează acestea, a devenit acum o catastrofă umanitară în toată regula.

