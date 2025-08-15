TRT a capturat imagini aeriene exclusive, care dezvăluie amploarea distrugerilor din Gaza, în contextul unui atac militar israelian brutal, în desfășurare din octombrie 2023.

Reporterul Mucahit Aydemir și cameramanul Osman Eken au documentat scenele în timpul unui transport aerian de ajutoare din Iordania, dezvăluind Gaza distrusă din temelii, în urma unui atac israelian de pe uscat, mare și din aer, care a ucis zeci de mii de oameni și a transformat cartiere întregi în ruine.

Conform cifrelor furnizate de autoritățile locale de sănătate, începând cu 7 octombrie 2023, cel puțin 61.776 de palestinieni au fost uciși, iar alți 154.906 au fost răniți în urma atacurilor israeliene. Mii de persoane sunt încă presupuse a fi îngropate sub clădirile prăbușite.

Impactul umanitar a fost agravat de o blocadă care durează de luni de zile și care limitează sever intrarea alimentelor, apei, medicamentelor și altor produse esențiale. Agențiile de ajutor avertizează asupra unor condiții asemănătoare foametei, cu cel puțin 239 de decese cauzate de înfometare raportate până acum, inclusiv cel puțin 106 copii. Doar în ultimele 24 de ore, alte cinci persoane — dintre care patru copii — au murit de foame.