TÜRKİYE
1 min de citire
Erdoğan comemorează victimele cutremurului din Marmara, la 26 de ani de la dezastru
Președintele turc Erdoğan a comemorat victimele cutremurului din Marmara din 1999, care a avut o magnitudine de 7,4, rugându-se pentru ele și transmițând condoleanțele în ziua împlinirii a 26 de ani de la dezastru.
Erdoğan comemorează victimele cutremurului din Marmara, la 26 de ani de la dezastru
Erdogan transmite condoleanțe familiilor victimelor cutremurului. / AA
17 August 2025

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a comemorat duminică victimele cutremurului din Marmara din 1999 cu prilejul împlinirii a 26 de ani de la dezastru.

Recomandări

„Chiar și astăzi, simțim în inimile noastre durerea cetățenilor noștri care și-au pierdut viața în cutremurul din Marmara din 17 august 1999. La aniversarea acestei mari tragedii, cer milă lui Dumnezeu pentru cei care și-au pierdut viața și transmit încă o dată condoleanțe familiilor și rudelor lor”, a declarat președintele.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us