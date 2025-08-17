Erdoğan comemorează victimele cutremurului din Marmara, la 26 de ani de la dezastru

Președintele turc Erdoğan a comemorat victimele cutremurului din Marmara din 1999, care a avut o magnitudine de 7,4, rugându-se pentru ele și transmițând condoleanțele în ziua împlinirii a 26 de ani de la dezastru.