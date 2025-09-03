Prim-ministrul interimar al Thailandei, Phumtham Wechayachai a confirmat miercuri că a înaintat un decret regal pentru dizolvarea parlamentului în vederea organizării alegerilor anticipate.
Phumtham a declarat că a luat această decizie din cauza instabilității politice în creștere și a provocărilor economice, a raportat Thai Enquirer.
Phumtham a declarat că decizia Partidului Poporului de a-l susține pe liderul Partidului Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, în funcția de prim-ministru, rămânând în același timp în opoziție, ar putea duce la formarea unui guvern minoritar slab.
„Într-un mediu politic atât de instabil, combinat cu provocările economice actuale, este esențial să se restabilească încrederea în țară și în ceea ce privește țara”, a afirmat Phumtham.
Această decizie vine după ce liderul opoziției, Anutin Charnvirakul a anunțat că a semnat un acord cu Partidul Poporului pentru a-l sprijini în obținerea funcției de prim-ministru.
Marți, fostul prim-ministru al Thailandei, Paetongtarn Shinawatra a depus o contestație legală la instanța supremă în legătură cu un caz de încălcare a eticii, care a dus la înlăturarea sa din funcția de lider ales al națiunii din Asia de Sud-Est.
Ea a fost destituită după ce instanța supremă a Thailandei a decis că apelul său telefonic cu liderul cambodgian Hun Sen — în care a criticat comandantul Regiunii a 2-a a Armatei în contextul tensiunilor de la graniță — a încălcat standardele etice ale funcției sale.
Instanța o suspendase deja din funcție luna trecută, în timp ce delibera asupra cazului.
Destituirea sa a provocat turbulențe în cadrul sistemului politic al Thailandei, care a fost martorul unor conflicte repetate între liderii aleși și sistemul judiciar, începând cu înlăturarea fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra în 2006.