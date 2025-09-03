POLITICĂ
2 min de citire
Premierul interimar al Thailandei depune decretul regal pentru a dizolva parlamentul în vederea alegerilor anticipate
Partidele de opoziție se unesc pentru a-l susține pe Anutin Charnvirakul în funcția de prim-ministru, în timp ce partidul de guvernământ Pheu Thai se confruntă cu disensiuni după înlăturarea lui Paetongtarn Shinawatra într-un caz de etică.
Premierul interimar al Thailandei depune decretul regal pentru a dizolva parlamentul în vederea alegerilor anticipate
Prim-ministrul interimar al Thailandei, Phumtham Wechayachai vorbește presei la Bangkok, Thailanda. / Reuters
3 Septembrie 2025

Prim-ministrul interimar al Thailandei, Phumtham Wechayachai a confirmat miercuri că a înaintat un decret regal pentru dizolvarea parlamentului în vederea organizării alegerilor anticipate.

Phumtham a declarat că a luat această decizie din cauza instabilității politice în creștere și a provocărilor economice, a raportat Thai Enquirer.

Phumtham a declarat că decizia Partidului Poporului de a-l susține pe liderul Partidului Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, în funcția de prim-ministru, rămânând în același timp în opoziție, ar putea duce la formarea unui guvern minoritar slab.

„Într-un mediu politic atât de instabil, combinat cu provocările economice actuale, este esențial să se restabilească încrederea în țară și în ceea ce privește țara”, a afirmat Phumtham.

Această decizie vine după ce liderul opoziției, Anutin Charnvirakul a anunțat că a semnat un acord cu Partidul Poporului pentru a-l sprijini în obținerea funcției de prim-ministru.

Recomandări

Marți, fostul prim-ministru al Thailandei, Paetongtarn Shinawatra a depus o contestație legală la instanța supremă în legătură cu un caz de încălcare a eticii, care a dus la înlăturarea sa din funcția de lider ales al națiunii din Asia de Sud-Est.

Ea a fost destituită după ce instanța supremă a Thailandei a decis că apelul său telefonic cu liderul cambodgian Hun Sen — în care a criticat comandantul Regiunii a 2-a a Armatei în contextul tensiunilor de la graniță — a încălcat standardele etice ale funcției sale.

Instanța o suspendase deja din funcție luna trecută, în timp ce delibera asupra cazului.

Destituirea sa a provocat turbulențe în cadrul sistemului politic al Thailandei, care a fost martorul unor conflicte repetate între liderii aleși și sistemul judiciar, începând cu înlăturarea fostului prim-ministru Thaksin Shinawatra în 2006.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us