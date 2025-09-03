Prim-ministrul interimar al Thailandei, Phumtham Wechayachai a confirmat miercuri că a înaintat un decret regal pentru dizolvarea parlamentului în vederea organizării alegerilor anticipate.

Phumtham a declarat că a luat această decizie din cauza instabilității politice în creștere și a provocărilor economice, a raportat Thai Enquirer.

Phumtham a declarat că decizia Partidului Poporului de a-l susține pe liderul Partidului Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, în funcția de prim-ministru, rămânând în același timp în opoziție, ar putea duce la formarea unui guvern minoritar slab.

„Într-un mediu politic atât de instabil, combinat cu provocările economice actuale, este esențial să se restabilească încrederea în țară și în ceea ce privește țara”, a afirmat Phumtham.

Această decizie vine după ce liderul opoziției, Anutin Charnvirakul a anunțat că a semnat un acord cu Partidul Poporului pentru a-l sprijini în obținerea funcției de prim-ministru.