Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime de către Moscova, subliniind totodată că astfel de forțe nu vor mai fi necesare dacă se va semna un acord de pace.
Vorbind la Forumul Economic Estic din Vladivostok, vineri, Putin a comentat despre întâlnirea de joi de la Paris a așa-numitei „Coaliții a celor Dispuși”, un grup de țări care oferă sprijin militar Kievului și care s-au angajat să trimită trupe după un armistițiu.
„În ceea ce privește posibilele contingente militare în Ucraina — dacă acestea apar în Ucraina astăzi, ele vor fi o țintă legitimă pentru armata rusă”, a declarat Putin.
„Dacă se ajunge la înțelegeri care vor duce la o pace de lungă durată, atunci pur și simplu nu văd rostul prezenței lor pe teritoriul Ucrainei. Atât. Pentru că, dacă aceste acorduri sunt încheiate, nu există îndoieli că Rusia le va respecta pe deplin”, a adăugat el.
Planurile UE privind garanțiile de securitate
Declarațiile lui Putin au venit după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate post-război, care ar putea include o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.
Rusia a invocat în mod repetat perspectiva extinderii NATO — și ambițiile Kievului de a adera la alianță — ca fiind una dintre justificările invaziei sale pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.
Putin a sugerat că orice prezență militară străină ar fi inutilă dacă se ajunge la pace.
„Dacă se iau decizii care duc la o pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei, punct”, a spus el.
Discuții directe cu Zelenski
Putin a reiterat, de asemenea, invitația sa către președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții directe, afirmând că Moscova ar fi „cel mai bun loc” pentru o astfel de întâlnire.
„Dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse, orașul-erou Moscova”, a spus el.
Potrivit lui Putin, Kievul a exclus anterior contactul cu Rusia, dar acum caută dialog.
El a promis „garanții sută la sută” pentru siguranța oricărei delegații ucrainene, deși a respins cererile Ucrainei de a alege o altă locație pentru întâlnire, considerându-le „excesive”.
Declarațiile subliniază atât amenințările continue ale Moscovei împotriva implicării occidentale în Ucraina, cât și efortul său de a proiecta disponibilitatea pentru negocieri, chiar dacă războiul continuă în al treilea său an.