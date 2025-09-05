ACTUALITĂȚI
3 min de citire
Putin avertizează că trupele occidentale în Ucraina vor fi „ținte legitime”
Remarcile liderului rus vin după anunțul președintelui francez, Emmanuel Macron, că 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate post-război Ucrainei, inclusiv, eventual, o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.
Putin avertizează că trupele occidentale în Ucraina vor fi „ținte legitime”
Putin își reiterează invitația pentru Zelenski, afirmând că Moscova ar fi „cel mai bun loc” pentru o întâlnire. / AA
5 Septembrie 2025

Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime de către Moscova, subliniind totodată că astfel de forțe nu vor mai fi necesare dacă se va semna un acord de pace.

Vorbind la Forumul Economic Estic din Vladivostok, vineri, Putin a comentat despre întâlnirea de joi de la Paris a așa-numitei „Coaliții a celor Dispuși”, un grup de țări care oferă sprijin militar Kievului și care s-au angajat să trimită trupe după un armistițiu.

„În ceea ce privește posibilele contingente militare în Ucraina — dacă acestea apar în Ucraina astăzi, ele vor fi o țintă legitimă pentru armata rusă”, a declarat Putin.

„Dacă se ajunge la înțelegeri care vor duce la o pace de lungă durată, atunci pur și simplu nu văd rostul prezenței lor pe teritoriul Ucrainei. Atât. Pentru că, dacă aceste acorduri sunt încheiate, nu există îndoieli că Rusia le va respecta pe deplin”, a adăugat el.

Planurile UE privind garanțiile de securitate

Declarațiile lui Putin au venit după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate post-război, care ar putea include o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia a invocat în mod repetat perspectiva extinderii NATO — și ambițiile Kievului de a adera la alianță — ca fiind una dintre justificările invaziei sale pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Putin a sugerat că orice prezență militară străină ar fi inutilă dacă se ajunge la pace.

Recomandări

„Dacă se iau decizii care duc la o pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei, punct”, a spus el.

Discuții directe cu Zelenski

Putin a reiterat, de asemenea, invitația sa către președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții directe, afirmând că Moscova ar fi „cel mai bun loc” pentru o astfel de întâlnire.

„Dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse, orașul-erou Moscova”, a spus el.

Potrivit lui Putin, Kievul a exclus anterior contactul cu Rusia, dar acum caută dialog.

El a promis „garanții sută la sută” pentru siguranța oricărei delegații ucrainene, deși a respins cererile Ucrainei de a alege o altă locație pentru întâlnire, considerându-le „excesive”.

Declarațiile subliniază atât amenințările continue ale Moscovei împotriva implicării occidentale în Ucraina, cât și efortul său de a proiecta disponibilitatea pentru negocieri, chiar dacă războiul continuă în al treilea său an.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Trump spune că va discuta în curând cu Putin, în timp ce Rusia atacă orașul Harkov din Ucraina
Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us