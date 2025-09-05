Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime de către Moscova, subliniind totodată că astfel de forțe nu vor mai fi necesare dacă se va semna un acord de pace.

Vorbind la Forumul Economic Estic din Vladivostok, vineri, Putin a comentat despre întâlnirea de joi de la Paris a așa-numitei „Coaliții a celor Dispuși”, un grup de țări care oferă sprijin militar Kievului și care s-au angajat să trimită trupe după un armistițiu.

„În ceea ce privește posibilele contingente militare în Ucraina — dacă acestea apar în Ucraina astăzi, ele vor fi o țintă legitimă pentru armata rusă”, a declarat Putin.

„Dacă se ajunge la înțelegeri care vor duce la o pace de lungă durată, atunci pur și simplu nu văd rostul prezenței lor pe teritoriul Ucrainei. Atât. Pentru că, dacă aceste acorduri sunt încheiate, nu există îndoieli că Rusia le va respecta pe deplin”, a adăugat el.

Planurile UE privind garanțiile de securitate

Declarațiile lui Putin au venit după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 de țări s-au angajat să ofere Ucrainei garanții de securitate post-război, care ar putea include o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia a invocat în mod repetat perspectiva extinderii NATO — și ambițiile Kievului de a adera la alianță — ca fiind una dintre justificările invaziei sale pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Putin a sugerat că orice prezență militară străină ar fi inutilă dacă se ajunge la pace.