Fostul președinte american Joe Biden a fost operat pentru cancer de piele
Fostul președinte american în vârstă de 82 de ani a suferit o intervenție chirurgicală Mohs pentru îndepărtarea leziunilor canceroase de piele, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată.
Fostul președinte american Joe Biden a fost operat pentru îndepărtarea unor celule canceroase de pe piele și se recuperează bine. / AP
5 Septembrie 2025

Fostul președinte al SUA Joe Biden a suferit recent o operație Mohs pentru îndepărtarea leziunilor canceroase de piele, a confirmat joi un purtător de cuvânt pentru CNN.

Data exactă a procedurii nu a fost dezvăluită, însă imagini care circulă online îl arată pe Biden, în vârstă de 82 de ani, cu o cicatrice pe frunte, conform raportului CNN.

Chirurgia Mohs este o tehnică prin care straturi subțiri de piele sunt îndepărtate și examinate la microscop până când nu mai rămân celule canceroase. Aceasta este adesea utilizată pentru leziuni recurente sau cu creștere rapidă în zone sensibile, cum ar fi fața și mâinile.

Biden a mai avut o intervenție similară în 2023, când i-a fost îndepărtat un carcinom bazocelular de pe piept, în timpul mandatului său.

La acea vreme, medicul Casei Albe, Dr. Kevin O’Connor, a declarat: „Toate țesuturile canceroase au fost îndepărtate cu succes” și că Biden va continua „supravegherea dermatologică”.

Fostul președinte a fost diagnosticat în luna mai cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a răspândit la oase. De atunci, a început un tratament oral și rămâne optimist.

„Așteptările sunt că vom reuși să învingem boala,” a declarat Biden pentru CNN, adăugând: „Nu este în niciun organ, este în oasele mele care sunt puternice… Așa că mă simt bine.”

Sănătatea fizică și acuitatea mentală a lui Biden au fost subiecte frecvente de analiză în timpul președinției sale.

El și-a încheiat brusc candidatura pentru realegere în iulie 2024, la doar câteva săptămâni după o dezbatere slabă împotriva lui Donald Trump, care a generat îngrijorări în cadrul Partidului Democrat.

Biden a fost cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată președinte la momentul victoriei sale din 2020. Acest record a fost depășit anul trecut, când Trump, acum în vârstă de 79 de ani, a fost ales președinte.

De la plecarea din funcție, Biden a avut un profil public relativ scăzut, apărând doar ocazional.

În aprilie, el a susținut un discurs în apărarea Administrației pentru Securitate Socială împotriva reducerilor propuse de administrația Trump.

