Fostul președinte al SUA Joe Biden a suferit recent o operație Mohs pentru îndepărtarea leziunilor canceroase de piele, a confirmat joi un purtător de cuvânt pentru CNN.

Data exactă a procedurii nu a fost dezvăluită, însă imagini care circulă online îl arată pe Biden, în vârstă de 82 de ani, cu o cicatrice pe frunte, conform raportului CNN.

Chirurgia Mohs este o tehnică prin care straturi subțiri de piele sunt îndepărtate și examinate la microscop până când nu mai rămân celule canceroase. Aceasta este adesea utilizată pentru leziuni recurente sau cu creștere rapidă în zone sensibile, cum ar fi fața și mâinile.

Biden a mai avut o intervenție similară în 2023, când i-a fost îndepărtat un carcinom bazocelular de pe piept, în timpul mandatului său.

La acea vreme, medicul Casei Albe, Dr. Kevin O’Connor, a declarat: „Toate țesuturile canceroase au fost îndepărtate cu succes” și că Biden va continua „supravegherea dermatologică”.

Fostul președinte a fost diagnosticat în luna mai cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a răspândit la oase. De atunci, a început un tratament oral și rămâne optimist.