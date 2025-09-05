ACTUALITĂȚI
2 min de citire
Pentagonul devine Departamentul de Război, potrivit unui nou ordin executiv al președintelui Trump
Potrivit ordinului, Pete Hegseth va deveni „secretar de război”.
Pentagonul devine Departamentul de Război, potrivit unui nou ordin executiv al președintelui Trump
„Toți apreciază istoria incredibilă de victorii pe care a avut-o Departamentul de Război”, a spus Trump. / Reuters
5 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ordinul, anunțat inițial de Fox News, restabilește titlul istoric utilizat până în 1949, când Legea Securității Naționale din 1947 a reorganizat structura militară sub denumirea actuală.

Conform ordinului, „Departamentul de Război” va servi ca titlu secundar, în timp ce secretarul apărării, Pete Hegseth, va prelua oficial și titlul suplimentar de „secretar de război”.

Directiva îi cere, de asemenea, lui Hegseth să propună măsuri legislative și executive pentru a face această schimbare permanentă. Aceasta include actualizări ale semnelor și site-urilor web ale Pentagonului, inclusiv redenumirea sălii de informare publică în „Anexa de Război a Pentagonului”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Fox.

„Toată lumea apreciază că am avut o istorie incredibilă de victorii când era Departamentul de Război”, a declarat Trump reporterilor pe 25 august.

Recomandări

Hegseth a salutat această măsură, afirmând că reflectă o schimbare culturală mai amplă. „Nu suntem doar apărare, suntem și ofensivă”, a spus el.

Postură agresivă

Departamentul de Război a fost creat în 1789, același an în care Constituția SUA a intrat în vigoare, și a gestionat forțele armate ale națiunii până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. După război, Congresul l-a înlocuit cu Departamentul Apărării pentru a reflecta accentul epocii Războiului Rece pe politici de contenții și alianțe.

Administrația Trump a susținut că revenirea la acest titlu subliniază puterea militară și restabilește claritatea scopului. Cu toate acestea, criticii avertizează că acest lucru semnalează o schimbare retorică spre o postură agresivă și ar putea submina mesajele diplomatice ale SUA.

Trump a declarat că se așteaptă ca Congresul să sprijine legislația, dacă va fi necesar, pentru a oficializa schimbarea denumirii. „Pur și simplu o vom face. Sunt sigur că Congresul va fi de acord, dacă va fi nevoie”, a spus el.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us