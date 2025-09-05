Președintele SUA, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ordinul, anunțat inițial de Fox News, restabilește titlul istoric utilizat până în 1949, când Legea Securității Naționale din 1947 a reorganizat structura militară sub denumirea actuală.

Conform ordinului, „Departamentul de Război” va servi ca titlu secundar, în timp ce secretarul apărării, Pete Hegseth, va prelua oficial și titlul suplimentar de „secretar de război”.

Directiva îi cere, de asemenea, lui Hegseth să propună măsuri legislative și executive pentru a face această schimbare permanentă. Aceasta include actualizări ale semnelor și site-urilor web ale Pentagonului, inclusiv redenumirea sălii de informare publică în „Anexa de Război a Pentagonului”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Fox.

„Toată lumea apreciază că am avut o istorie incredibilă de victorii când era Departamentul de Război”, a declarat Trump reporterilor pe 25 august.