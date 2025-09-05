Președintele SUA, Donald Trump, va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Ordinul, anunțat inițial de Fox News, restabilește titlul istoric utilizat până în 1949, când Legea Securității Naționale din 1947 a reorganizat structura militară sub denumirea actuală.
Conform ordinului, „Departamentul de Război” va servi ca titlu secundar, în timp ce secretarul apărării, Pete Hegseth, va prelua oficial și titlul suplimentar de „secretar de război”.
Directiva îi cere, de asemenea, lui Hegseth să propună măsuri legislative și executive pentru a face această schimbare permanentă. Aceasta include actualizări ale semnelor și site-urilor web ale Pentagonului, inclusiv redenumirea sălii de informare publică în „Anexa de Război a Pentagonului”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Fox.
„Toată lumea apreciază că am avut o istorie incredibilă de victorii când era Departamentul de Război”, a declarat Trump reporterilor pe 25 august.
Hegseth a salutat această măsură, afirmând că reflectă o schimbare culturală mai amplă. „Nu suntem doar apărare, suntem și ofensivă”, a spus el.
Postură agresivă
Departamentul de Război a fost creat în 1789, același an în care Constituția SUA a intrat în vigoare, și a gestionat forțele armate ale națiunii până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. După război, Congresul l-a înlocuit cu Departamentul Apărării pentru a reflecta accentul epocii Războiului Rece pe politici de contenții și alianțe.
Administrația Trump a susținut că revenirea la acest titlu subliniază puterea militară și restabilește claritatea scopului. Cu toate acestea, criticii avertizează că acest lucru semnalează o schimbare retorică spre o postură agresivă și ar putea submina mesajele diplomatice ale SUA.
Trump a declarat că se așteaptă ca Congresul să sprijine legislația, dacă va fi necesar, pentru a oficializa schimbarea denumirii. „Pur și simplu o vom face. Sunt sigur că Congresul va fi de acord, dacă va fi nevoie”, a spus el.