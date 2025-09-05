Centrul pentru combaterea dezinformării din Türkiye a respins informațiile din presa israeliană care au menționat Türkiye în legătură cu un presupus complot de asasinat împotriva unui ministru israelian, calificându-le drept parte a unei campanii deliberate de denigrare.

„Menționarea țării noastre în rapoartele anumitor instituții media israeliene cu privire la un presupus complot de asasinare a unui ministru israelian este rezultatul unei campanii deliberate de dezinformare care vizează Türkiye”, a declarat centrul.

Acesta a subliniat că cazul, prezentat în presa israeliană ca o nouă evoluție, este de fapt legat de un incident care a avut loc în urmă cu opt luni.

„Mai mult, declarațiile persoanelor reținute, care confirmă că nu au avut nicio legătură cu Türkiye, au fost verificate de oficialii Crucii Roșii,” a adăugat centrul.