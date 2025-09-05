TÜRKİYE
Türkiye respinge informațiile din presa israeliană care o leagă de un complot de asasinat
Ankara afirmă că faptul că a fost menționată în presupusul complot împotriva unui ministru israelian face parte dintr-o campanie de dezinformare care vizează politica sa față de Palestina.
Ankara susține că menționarea sa în presupusa conspirație împotriva unui ministru israelian face parte dintr-o campanie de dezinformare. / AA
5 Septembrie 2025

Centrul pentru combaterea dezinformării din Türkiye a respins informațiile din presa israeliană care au menționat Türkiye în legătură cu un presupus complot de asasinat împotriva unui ministru israelian, calificându-le drept parte a unei campanii deliberate de denigrare.

„Menționarea țării noastre în rapoartele anumitor instituții media israeliene cu privire la un presupus complot de asasinare a unui ministru israelian este rezultatul unei campanii deliberate de dezinformare care vizează Türkiye”, a declarat centrul.

Acesta a subliniat că cazul, prezentat în presa israeliană ca o nouă evoluție, este de fapt legat de un incident care a avut loc în urmă cu opt luni.

„Mai mult, declarațiile persoanelor reținute, care confirmă că nu au avut nicio legătură cu Türkiye, au fost verificate de oficialii Crucii Roșii,” a adăugat centrul.

Recomandări

Centrul a susținut că scopul principal al acestor rapoarte este de a crea o percepție eronată despre Türkiye pe scena internațională și de a submina poziția sa față de Palestina.

„Scopul principal al acestor știri este de a crea o percepție intenționat eronată împotriva Türkiye pe scena internațională, subminând astfel politica Türkiye față de Palestina,” se arată în declarație.

Ankara a îndemnat publicul și autoritățile internaționale să nu acorde importanță acțiunilor drept „eforturi de dezinformare și propagandă neagră care vizează Türkiye”.

Türkiye a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai Israelului de la începutul genocidului din Gaza, acuzând în mod repetat Tel Aviv de comiterea unui genocid și cerând tragerea la răspundere în instanțele internaționale.

Oficialii de la Ankara afirmă că campaniile de defăimare care leagă Türkiye de terorism sau comploturi regionale fac parte din încercările de a slăbi poziția sa diplomatică în sprijinul palestinienilor.

