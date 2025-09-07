Avioanele poloneze și aliate au fost activate duminică dimineață pentru a asigura securitatea spațiului aerian al Poloniei, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care au vizat vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestră și cele de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis comandamentul operațional într-o postare pe X.