Polonia mobilizează avioane de luptă pe fondul atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei
Polonia și avioanele NATO sunt în alertă maximă, deoarece Rusia vizează vestul Ucrainei, iar sistemele de apărare aeriană sunt complet activate, au declarat forțele armate poloneze.
Polonia mobilizează avioane de luptă pe fondul atacurilor rusești asupra vestului Ucrainei
Avion de vânătoare polonez F-16 în timpul unui exercițiu militar lângă Drawsko Pomorskie, Polonia. / Reuters
7 Septembrie 2025

Avioanele poloneze și aliate au fost activate duminică dimineață pentru a asigura securitatea spațiului aerian al Poloniei, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene care au vizat vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestră și cele de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis comandamentul operațional într-o postare pe X.

La ora 00:30 GMT, aproape întregul teritoriu ucrainean se afla sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat despre atacuri cu rachete și drone rusești.

