Polonia a anunțat că a doborât obiecte de tip dronă care au încălcat în mod repetat spațiul său aerian în timpul atacurilor rusești asupra țintelor din Ucraina.

„Ca urmare a atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă”, a declarat miercuri Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe platforma de socializare X.

Acesta a precizat că actul „a creat o amenințare reală” pentru țară, iar forțele poloneze au folosit arme împotriva acestor obiecte.

Radarele poloneze și ale aliaților au urmărit câteva zeci de obiecte, iar unele vehicule aeriene fără pilot (UAV) care au încălcat spațiul aerian ar fi putut reprezenta o amenințare și au fost doborâte, a adăugat acesta.

Autoritățile au ordonat locuitorilor din regiunile cele mai amenințate – provinciile Podlaskie, Mazowieckie și Lubelskie – să rămână în case în timp ce operațiunile militare continuă.

„Subliniem că operațiunile militare sunt în desfășurare și cerem oamenilor să rămână în case”, au transmis autoritățile.

Căutarea dronelor doborâte

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat că o operațiune este în desfășurare și că armata folosește arme împotriva obiectelor respective.

El a declarat că se află în contact permanent cu președintele Karol Nawrocki și cu ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk a menționat că l-a informat și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația actuală și măsurile luate în legătură cu obiectele care au încălcat spațiul aerian.

Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia este în contact permanent cu comandamentul NATO. El a adăugat că Forțele de Apărare Teritorială au fost activate pentru căutarea de drone doborâte la sol.

Aeroporturi închise