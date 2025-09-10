Polonia a anunțat că a doborât obiecte de tip dronă care au încălcat în mod repetat spațiul său aerian în timpul atacurilor rusești asupra țintelor din Ucraina.
„Ca urmare a atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă”, a declarat miercuri Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe platforma de socializare X.
Acesta a precizat că actul „a creat o amenințare reală” pentru țară, iar forțele poloneze au folosit arme împotriva acestor obiecte.
Radarele poloneze și ale aliaților au urmărit câteva zeci de obiecte, iar unele vehicule aeriene fără pilot (UAV) care au încălcat spațiul aerian ar fi putut reprezenta o amenințare și au fost doborâte, a adăugat acesta.
Autoritățile au ordonat locuitorilor din regiunile cele mai amenințate – provinciile Podlaskie, Mazowieckie și Lubelskie – să rămână în case în timp ce operațiunile militare continuă.
„Subliniem că operațiunile militare sunt în desfășurare și cerem oamenilor să rămână în case”, au transmis autoritățile.
Căutarea dronelor doborâte
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat că o operațiune este în desfășurare și că armata folosește arme împotriva obiectelor respective.
El a declarat că se află în contact permanent cu președintele Karol Nawrocki și cu ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tusk a menționat că l-a informat și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația actuală și măsurile luate în legătură cu obiectele care au încălcat spațiul aerian.
Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia este în contact permanent cu comandamentul NATO. El a adăugat că Forțele de Apărare Teritorială au fost activate pentru căutarea de drone doborâte la sol.
Aeroporturi închise
Polonia a închis, de asemenea, aeroporturi importante, inclusiv Aeroportul Internațional din Varșovia, Modlin, Lublin și Rzeszow-Jasionka, din cauza situației de securitate.
Notificările aviatice au confirmat închiderile aeroporturilor în contextul operațiunilor în desfășurare.
Tusk a promis „acțiuni decisive” împotriva încălcărilor spațiului aerian, afirmând vineri că Polonia va „reacționa foarte ferm la astfel de provocări”.
O dronă a lovit o clădire rezidențială
O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, a raportat postul privat Polsat News, citând poliția locală.
Rusia este, de asemenea, sub atac
Unitățile de apărare antiaeriană rusești au distrus 122 de drone ucrainene peste noapte, a raportat agenția de știri RIA miercuri, citând datele Ministerului Apărării din Rusia.
Ucraina cere un răspuns ferm
Liderul Rusiei își escaladează războiul împotriva Ucrainei și testează Occidentul, a declarat miercuri Kievul, după ce dronele care au încălcat spațiul aerian polonez au fost doborâte.
„Dronele rusești care zboară în Polonia în timpul atacului masiv asupra Ucrainei arată că sentimentul de impunitate al lui (președintele rus Vladimir) Putin continuă să crească, deoarece nu a fost pedepsit corespunzător pentru crimele sale anterioare”, a scris ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiha pe X.
„Putin continuă să escaladeze, să-și extindă războiul și să testeze Occidentul”, a adăugat Sîbiha. „Cu cât răspunsul este mai slab acum, cu atât Rusia va fi mai provocată – iar apoi rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa.”