Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, l-a găzduit marți pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Downing Street, după reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG) care a avut loc la Londra.
Potrivit Downing Street, liderii au discutat și despre situația din Doha, Starmer condamnând recentul atac israelian și subliniind importanța evitării unei escaladări suplimentare în regiune.
În ceea ce privește Ucraina, cei doi lideri au analizat situația de pe linia frontului și au subliniat necesitatea de a oferi Kievului capacitățile militare necesare.
Rutte l-a informat pe Starmer despre discuțiile UDCG din cursul zilei, unde aliații și-au reafirmat eforturile de a intensifica sprijinul, inclusiv prin intermediul Coaliției celor Dispuși. Ambii lideri au salutat integrarea contribuțiilor SUA în planul coaliției.
Ei, de asemenea, au convenit asupra necesității de a crește presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni, pentru a-l determina pe președintele Vladimir Putin să se angajeze în negocieri de pace constructive.
Mai devreme în aceeași zi, Rutte a avut întâlniri separate cu secretarul britanic al apărării, John Healey, ministrul de externe, Yvette Cooper, ministrul ucrainean al apărării, Denis Smîhal, și ministrul german al apărării, Boris Pistorius, conform NATO.
Rutte a lăudat angajamentul Marii Britanii de a crește cheltuielile pentru apărare și rolul său de lider, alături de Franța, în avansarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.