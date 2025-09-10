Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, l-a găzduit marți pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Downing Street, după reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (UDCG) care a avut loc la Londra.

Potrivit Downing Street, liderii au discutat și despre situația din Doha, Starmer condamnând recentul atac israelian și subliniind importanța evitării unei escaladări suplimentare în regiune.

În ceea ce privește Ucraina, cei doi lideri au analizat situația de pe linia frontului și au subliniat necesitatea de a oferi Kievului capacitățile militare necesare.

Rutte l-a informat pe Starmer despre discuțiile UDCG din cursul zilei, unde aliații și-au reafirmat eforturile de a intensifica sprijinul, inclusiv prin intermediul Coaliției celor Dispuși. Ambii lideri au salutat integrarea contribuțiilor SUA în planul coaliției.