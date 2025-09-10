Flotila Globală Sumud a raportat un al doilea atac cu dronă asupra uneia dintre navele sale, în timp ce convoiul umanitar se pregătește să plece din Tunisia spre Gaza asediată.

„O altă ambarcațiune a fost lovită într-un atac suspectat a fi cu drone. Nu s-au raportat răniți. Vom reveni cu noutăți în curând”, a anunțat flota marți pe Instagram.

Activista Leila Hegazy a descris atacul asupra navei Alma în timpul schimbului său de tură.

„Acesta este al doilea atac cu drone asupra uneia dintre ambarcațiuni.”

„Sperăm că nu va fi un eveniment nocturn, pentru că se joacă multe jocuri”, a spus Hegazy.

Un alt activist a fost martor direct la atac, declarând că a văzut drona „chiar deasupra, la aproximativ 6 metri” înainte ca aceasta să provoace un incendiu.

„Am dat alarma. Am strigat. Am pregătit furtunurile și focul a fost stins în două minute”, a spus acesta.

Într-o transmisiune live, un activist a declarat că, după o examinare inițială, nu s-au constatat daune structurale semnificative, iar toți cei de pe navă sunt în siguranță.

"Două nopți la rând. Nu este o coincidență. Nu este un accident. Este o amenințare la adresa misiunii, și o luăm foarte în serios", a spus ea.

„Tactică de intimidare”

Activista a spus că aceasta este o „tactică clară de intimidare” pentru a „speria oamenii să nu se urce mâine la bordul navelor”.