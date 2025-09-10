Flotila Globală Sumud a raportat un al doilea atac cu dronă asupra uneia dintre navele sale, în timp ce convoiul umanitar se pregătește să plece din Tunisia spre Gaza asediată.
„O altă ambarcațiune a fost lovită într-un atac suspectat a fi cu drone. Nu s-au raportat răniți. Vom reveni cu noutăți în curând”, a anunțat flota marți pe Instagram.
Activista Leila Hegazy a descris atacul asupra navei Alma în timpul schimbului său de tură.
„Acesta este al doilea atac cu drone asupra uneia dintre ambarcațiuni.”
„Sperăm că nu va fi un eveniment nocturn, pentru că se joacă multe jocuri”, a spus Hegazy.
Un alt activist a fost martor direct la atac, declarând că a văzut drona „chiar deasupra, la aproximativ 6 metri” înainte ca aceasta să provoace un incendiu.
„Am dat alarma. Am strigat. Am pregătit furtunurile și focul a fost stins în două minute”, a spus acesta.
Într-o transmisiune live, un activist a declarat că, după o examinare inițială, nu s-au constatat daune structurale semnificative, iar toți cei de pe navă sunt în siguranță.
"Două nopți la rând. Nu este o coincidență. Nu este un accident. Este o amenințare la adresa misiunii, și o luăm foarte în serios", a spus ea.
„Tactică de intimidare”
Activista a spus că aceasta este o „tactică clară de intimidare” pentru a „speria oamenii să nu se urce mâine la bordul navelor”.
„Nu ne vom lăsa descurajați”, a adăugat ea.
Flotila a raportat marți că nava sa principală, „Family Boat”, a fost lovită de o dronă în largul coastelor Tunisiei.
Flotila Global Sumud, numită după cuvântul arab pentru „statornicie”, este formată din peste 50 de nave care transportă persoane din diferite țări, inclusiv medici, jurnaliști și activiști.
Aproximativ 150 de activiști, inclusiv tunisieni, turci și alții din Europa, Africa și Asia, participă la această inițiativă.
Flotila a plecat din Barcelona la sfârșitul lunii august, împreună cu un alt grup din Genova, Italia, și este așteptată să plece din Tunisia miercuri spre Gaza.
Inițiativa își propune să rupă blocada Israelului și să livreze ajutor umanitar în enclavă.
Organizația internațională IPC (Clasificarea Integrată a Fazei Securității Alimentare) susținută de ONU, a raportat pe 22 august că foametea a cuprins nordul Gazei și a avertizat că s-ar putea extinde pe măsură ce blocada Israelului continuă.
Israelul a ucis aproape 65 000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în genocidul său din Gaza de la începutul lunii octombrie 2023.
Forțele israeliene au redus cea mai mare parte a enclavei la ruine, în timp ce practic întreaga sa populație a fost strămutată.
În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, și fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.