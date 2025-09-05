Cel mai rapid supercomputer din Europa, Jupiter, urmează să fie inaugurat vineri în Germania, iar operatorii săi speră că acesta va ajuta continentul în diverse domenii, de la cercetarea climatică până la reducerea decalajului în cursa pentru inteligența artificială.

Iată ce trebuie să știți despre acest sistem, care are o putere echivalentă cu aproximativ un milion de smartphone-uri.

Ce este supercomputerul Jupiter?

Situat la Centrul de Supercomputing din Jülich, în vestul Germaniei, Jupiter este primul supercomputer „exascale” din Europa – ceea ce înseamnă că poate efectua cel puțin un cvintilion (o mie de cvadrilioane) de calcule pe secundă.

Statele Unite dețin deja trei astfel de computere, toate operate de Departamentul Energiei.

Jupiter este găzduit într-un centru de aproximativ 3 600 de metri pătrați – cam jumătate din dimensiunea unui teren de fotbal – și conține rafturi de procesoare echipate cu aproximativ 24 000 de cipuri Nvidia, preferate de industria AI.

Jumătate din cele 500 de milioane de euro necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemului în următorii ani provin din fonduri ale Uniunii Europene, iar restul din Germania.

Puterea sa vastă de calcul poate fi accesată de cercetători din diverse domenii, precum și de companii, pentru scopuri precum antrenarea modelelor de inteligență artificială.

„Jupiter reprezintă un salt înainte în performanța calculatoarelor din Europa”, a declarat Thomas Lippert, directorul centrului din Jülich, pentru AFP, adăugând că este de 20 de ori mai puternic decât orice alt computer din Germania.

Cum poate Jupiter ajuta Europa în cursa pentru AI?

Lippert a declarat că Jupiter este primul supercomputer care poate fi considerat competitiv la nivel internațional pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială în Europa, care a rămas în urmă față de SUA și China în acest sector.

Potrivit unui raport al Universității Stanford publicat la începutul acestui an, instituțiile din SUA au produs 40 de modele AI „notabile” – adică cele considerate deosebit de influente – în 2024, comparativ cu 15 în China și doar trei în Europa.

„Este cea mai mare mașină de inteligență artificială din Europa”, a declarat Emmanuel Le Roux, șeful departamentului de calcul avansat la Eviden, o subsidiară a gigantului tehnologic francez Atos, pentru AFP.

Jupiter a fost construit de un consorțiu format din Eviden și grupul german ParTec.

Jose Maria Cela, cercetător senior la Centrul de Supercomputing din Barcelona, a declarat că noul sistem este „foarte semnificativ” pentru eforturile de antrenare a modelelor AI în Europa.