Cel mai rapid supercomputer din Europa, Jupiter, urmează să fie inaugurat vineri în Germania, iar operatorii săi speră că acesta va ajuta continentul în diverse domenii, de la cercetarea climatică până la reducerea decalajului în cursa pentru inteligența artificială.
Iată ce trebuie să știți despre acest sistem, care are o putere echivalentă cu aproximativ un milion de smartphone-uri.
Ce este supercomputerul Jupiter?
Situat la Centrul de Supercomputing din Jülich, în vestul Germaniei, Jupiter este primul supercomputer „exascale” din Europa – ceea ce înseamnă că poate efectua cel puțin un cvintilion (o mie de cvadrilioane) de calcule pe secundă.
Statele Unite dețin deja trei astfel de computere, toate operate de Departamentul Energiei.
Jupiter este găzduit într-un centru de aproximativ 3 600 de metri pătrați – cam jumătate din dimensiunea unui teren de fotbal – și conține rafturi de procesoare echipate cu aproximativ 24 000 de cipuri Nvidia, preferate de industria AI.
Jumătate din cele 500 de milioane de euro necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemului în următorii ani provin din fonduri ale Uniunii Europene, iar restul din Germania.
Puterea sa vastă de calcul poate fi accesată de cercetători din diverse domenii, precum și de companii, pentru scopuri precum antrenarea modelelor de inteligență artificială.
„Jupiter reprezintă un salt înainte în performanța calculatoarelor din Europa”, a declarat Thomas Lippert, directorul centrului din Jülich, pentru AFP, adăugând că este de 20 de ori mai puternic decât orice alt computer din Germania.
Cum poate Jupiter ajuta Europa în cursa pentru AI?
Lippert a declarat că Jupiter este primul supercomputer care poate fi considerat competitiv la nivel internațional pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială în Europa, care a rămas în urmă față de SUA și China în acest sector.
Potrivit unui raport al Universității Stanford publicat la începutul acestui an, instituțiile din SUA au produs 40 de modele AI „notabile” – adică cele considerate deosebit de influente – în 2024, comparativ cu 15 în China și doar trei în Europa.
„Este cea mai mare mașină de inteligență artificială din Europa”, a declarat Emmanuel Le Roux, șeful departamentului de calcul avansat la Eviden, o subsidiară a gigantului tehnologic francez Atos, pentru AFP.
Jupiter a fost construit de un consorțiu format din Eviden și grupul german ParTec.
Jose Maria Cela, cercetător senior la Centrul de Supercomputing din Barcelona, a declarat că noul sistem este „foarte semnificativ” pentru eforturile de antrenare a modelelor AI în Europa.
„Cu cât computerul este mai mare, cu atât modelul pe care îl dezvolți cu inteligența artificială este mai bun”, a spus el pentru AFP.
Modelele lingvistice mari (LLM) sunt antrenate pe cantități vaste de text și sunt utilizate în chatbot-uri generative cu AI, precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google.
Cu toate acestea, având în vedere că Jupiter este echipat cu cipuri Nvidia, rămâne puternic dependent de tehnologia americană.
Dominația sectorului tehnologic american a devenit o sursă de îngrijorare crescândă pe fondul deteriorării relațiilor dintre SUA și Europa.
La ce altceva poate fi folosit acest computer?
Jupiter are o gamă largă de utilizări potențiale, dincolo de antrenarea modelelor AI.
Cercetătorii doresc să îl folosească pentru a crea prognoze climatice mai detaliate și pe termen lung, care să poată prezice mai precis probabilitatea unor fenomene meteorologice extreme, precum valurile de căldură.
Le Roux a declarat că modelele actuale pot simula schimbările climatice pentru următorul deceniu.
„Cu Jupiter, oamenii de știință cred că vor putea face prognoze pentru cel puțin 30 de ani, iar în unele modele, poate chiar până la 100 de ani”, a adăugat el.
Alții speră să simuleze procesele din creier într-un mod mai realist – cercetări care ar putea fi utile în domenii precum dezvoltarea de medicamente pentru combaterea bolilor precum Alzheimer.
De asemenea, poate fi utilizat pentru cercetări legate de tranziția energetică, de exemplu prin simularea fluxurilor de aer în jurul turbinelor eoliene pentru a optimiza designul acestora.
Jupiter consumă multă energie?
Da, Jupiter va necesita, în medie, aproximativ 11 megawați de energie, conform estimărilor – echivalentul energiei utilizate pentru alimentarea a mii de locuințe sau a unei mici fabrici industriale.
Cu toate acestea, operatorii săi insistă că Jupiter este cel mai eficient din punct de vedere energetic dintre cele mai rapide sisteme informatice din lume.
Acesta folosește cele mai noi componente hardware eficiente energetic, are sisteme de răcire cu apă, iar căldura generată va fi utilizată pentru a încălzi clădirile din apropiere, conform centrului din Jülich.