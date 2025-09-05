Türkiye a început oficial producția în serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, la uzina din Ankara a producătorului auto BMC, marcând un moment important în ambițiile de apărare ale țării.
Fuat Tosyali, directorul BMC, a declarat vineri că acest proiect îndeplinește o aspirație veche de un secol a Türkiye.
„Fabrica noastră a început acum producția în masă, după ce a fost inaugurată doar anul trecut — ne așteptăm să răspundă nevoilor Forțelor Armate Turce și ale țărilor aliate în industria apărării”, a spus el.
Echipat cu tehnologii de ultimă generație, Altay este alimentat de motorul BATU, dezvoltat la nivel național de BMC Power, o subsidiară a BMC.
Unitatea de producție din Ankara utilizează roboți industriali și tehnici avansate de fabricație pentru a gestiona fiecare etapă a producției, de la fabricarea carcasei până la asamblarea finală.
„Nu au fost observate probleme”
Tosyali a menționat că BATU, cu o putere cuprinsă între 400 și 1 500 de cai, trebuie să finalizeze anumite teste înainte de a fi utilizat.
„Trebuie să parcurgă 10 000 de kilometri și să treacă evaluări specifice de performanță. Până acum, nu s-au observat probleme, iar toate componentele, inclusiv sistemele aeriene și de apărare, sunt testate împreună cu tancul”, a adăugat el.
Pe lângă Altay, fabrica va produce și vehiculul blindat de luptă de noua generație, Altug.
Președintele Autorității pentru Industria de Apărare din Türkiye (SSB), Haluk Gorgun, a lăudat efortul colaborativ din spatele proiectului și a confirmat că președintele Recep Tayyip Erdoğan a urmărit îndeaproape progresul acestuia.
„Tancurile pe care le-am furnizat anul trecut pentru testare și-au demonstrat toate capacitățile și au trecut cu succes. Acum că fabrica noastră este complet finalizată, vom produce și livra tancurile direct forțelor noastre”, a spus Gorgun.