Türkiye începe producția în serie a tancului său principal de luptă Altay
Uzina din Ankara va produce tancul de ultimă generație și vehiculele blindate de nouă generație, marcând o etapă importantă în eforturile Türkiye de a-și dezvolta capacitățile de apărare internă.
Echipat cu tehnologii de ultimă generație, Altay este propulsat de motorul BATU, dezvoltat de BMC Power, o filială a BMC. / AA
5 Septembrie 2025

Türkiye a început oficial producția în serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, la uzina din Ankara a producătorului auto BMC, marcând un moment important în ambițiile de apărare ale țării.

Fuat Tosyali, directorul BMC, a declarat vineri că acest proiect îndeplinește o aspirație veche de un secol a Türkiye.

„Fabrica noastră a început acum producția în masă, după ce a fost inaugurată doar anul trecut — ne așteptăm să răspundă nevoilor Forțelor Armate Turce și ale țărilor aliate în industria apărării”, a spus el.

Echipat cu tehnologii de ultimă generație, Altay este alimentat de motorul BATU, dezvoltat la nivel național de BMC Power, o subsidiară a BMC.

Unitatea de producție din Ankara utilizează roboți industriali și tehnici avansate de fabricație pentru a gestiona fiecare etapă a producției, de la fabricarea carcasei până la asamblarea finală.

„Nu au fost observate probleme”

Tosyali a menționat că BATU, cu o putere cuprinsă între 400 și 1 500 de cai, trebuie să finalizeze anumite teste înainte de a fi utilizat.

„Trebuie să parcurgă 10 000 de kilometri și să treacă evaluări specifice de performanță. Până acum, nu s-au observat probleme, iar toate componentele, inclusiv sistemele aeriene și de apărare, sunt testate împreună cu tancul”, a adăugat el.

Pe lângă Altay, fabrica va produce și vehiculul blindat de luptă de noua generație, Altug.

Președintele Autorității pentru Industria de Apărare din Türkiye (SSB), Haluk Gorgun, a lăudat efortul colaborativ din spatele proiectului și a confirmat că președintele Recep Tayyip Erdoğan a urmărit îndeaproape progresul acestuia.

„Tancurile pe care le-am furnizat anul trecut pentru testare și-au demonstrat toate capacitățile și au trecut cu succes. Acum că fabrica noastră este complet finalizată, vom produce și livra tancurile direct forțelor noastre”, a spus Gorgun.

