Türkiye a început oficial producția în serie a noului său tanc principal de luptă, Altay, la uzina din Ankara a producătorului auto BMC, marcând un moment important în ambițiile de apărare ale țării.

Fuat Tosyali, directorul BMC, a declarat vineri că acest proiect îndeplinește o aspirație veche de un secol a Türkiye.

„Fabrica noastră a început acum producția în masă, după ce a fost inaugurată doar anul trecut — ne așteptăm să răspundă nevoilor Forțelor Armate Turce și ale țărilor aliate în industria apărării”, a spus el.

Echipat cu tehnologii de ultimă generație, Altay este alimentat de motorul BATU, dezvoltat la nivel național de BMC Power, o subsidiară a BMC.

Unitatea de producție din Ankara utilizează roboți industriali și tehnici avansate de fabricație pentru a gestiona fiecare etapă a producției, de la fabricarea carcasei până la asamblarea finală.