Pe măsură ce navele de elită ale Marinei Turce au traversat Strâmtoarea Istanbul săptămâna trecută, președintele Recep Tayyip Erdoğan a lăudat puterea navală a țării și a prezentat foaia de parcurs pentru viitor, având doctrina Patria Albastră în centrul apărării maritime.
Parada navală a făcut parte din Teknofest, festivalul de aviație și tehnologie aerospațială de referință al Türkiye, care de obicei este asociat cu inovații civile și militare, precum și cu demonstrații de drone.
De această dată, însă, festivalul a avut un caracter diferit.
Includerea unei parade navale de amploare a legat evenimentul direct de doctrina Patria Albastră — strategia maritimă a Ankarei care pune accent pe suveranitatea asupra mărilor înconjurătoare, în special Marea Egee, Marea Neagră și Mediterana de Est.
Flota a inclus unele dintre cele mai avansate platforme navale ale țării : TCG Anadolu, nava amiral de asalt amfibiu a Türkiye; istorica TCG Savarona, achiziționată inițial de guvernul turc și oferită lui Mustafa Kemal Atatürk, restaurată recent pentru a servi ca simbol al patrimoniului național; TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar și submarinul TCG Hizirreis.
Mulțimi de oameni s-au adunat pe ambele maluri ale Strâmtorii Istanbul, fluturând steaguri turcești în timp ce flota trecea de sub Podul Yavuz Sultan Selim spre Dolmabahce, în timp ce președintele Erdoğan și prima-doamnă Emine Erdoğan urmăreau ceremonia de la Biroul Prezidențial al palatului Dolmabahce.
Navele au executat tradiționalul salut de 21 de salve și o salutare navală tradițională în timp ce treceau, marcând una dintre cele mai semnificative ceremonii maritime din istoria recentă a Türkiye.
Zeci de mii de oameni s-au adunat de-a lungul malurilor, subliniind îmbinarea spectacolului popular cu mesajul de stat din cadrul evenimentului.
Președintele a evidențiat acest simbolism cu o remarcă directă făcută în cadrul ceremoniei: „Dacă sabia este scoasă din teacă, nu mai este loc pentru cuvinte.”
Observatorii au interpretat acest lucru ca fiind adresat atât audienței interne, mobilizând mândria națională, cât și rivalilor regionali, semnalând pregătirea Türkiye de a-și apăra drepturile maritime.
Mesajul strategic din spatele paradei
Dincolo de steaguri și salve, organizarea paradei nu a fost un simplu spectacol. Prin ancorarea Teknofest în doctrina Patria Albastră, Ankara a plasat suveranitatea maritimă în centrul narațiunii naționale. Doctrina afirmă drepturile țării asupra Mării Egee, Mării Negre și Mediteranei de Est. Scopul său este atât descurajarea și poziționarea legală, cât și o declarație de ambiție.
Profesorul Mesut Hakki Casin, expert în drept internațional și securitate, descrie ceremonia ca fiind „o declarație de intenție.”
Casin subliniază că momentul demonstrației nu a fost o coincidență.
Data de 26 august marchează atât Bătălia de la Malazgirt din 1071 cât și Marea Victorie din 1922. Legând triumfurile din trecut de strategia prezentului, președintele însuși, vorbind la Malazgirt mai devreme în acea săptămână, a declarat: „Dacă sabia este scoasă din teacă, nu mai este loc pentru cuvinte.”
„Organizarea acestei operațiuni pe 26 august a fost profund simbolică”, spune Casin pentru TRT World. „Ordinul istoric al lui Atatürk, «Armate, prima voastră țintă este Mediterana!», rezonează aici. Doctrina Patria Albastră este continuarea centenară a acelei viziuni.”
Pentru arhitecții doctrinei, simbolismul este doar un strat. În esență, Patria Albastră se referă la capacitate. Punerea în funcțiune a TCG Anadolu, prima navă de asalt amfibiu a Türkiye și cea mai mare platformă navală construită vreodată, este centrală pentru acest mesaj.
Contraamiralul în retragere Cihat Yayci, arhitectul principal al doctrinei Patria Albastră, a respins eforturile de a minimaliza rolul navei.
„TCG Anadolu nu este pur și simplu o navă de debarcare, așa cum sugerează unii”, spune el pentru TRT World. „Este o navă de asalt amfibiu multi-scop — practic o bază plutitoare. Transportă forțe terestre, tancuri, infanterie marină, UAV-uri, UCAV-uri, elicoptere și, când vor fi achiziționate, avioane cu decolare verticală. Integrează puterea terestră, aeriană și maritimă într-o singură platformă.”
Această capacitate, argumentează Yayci, plasează țara într-o categorie de elită în cadrul NATO. „Din 32 de membri NATO, doar șase națiuni dețin o adevărată capacitate de proiecție a puterii”, spune el. „Cu TCG Anadolu, Türkiye se alătură acestui grup exclusiv.”
Suveranitate absolută
Parada a transmis și un mesaj legal. Prin direcționarea flotei prin Strâmtoarea Istanbul, Ankara și-a reafirmat suveranitatea asupra Strâmtorilor Turcești — un control consacrat prin Convenția de la Montreux din 1936.
Casin subliniază că acesta nu a fost un gest gol: „A reafirmat suveranitatea absolută a Türkiye asupra strâmtorilor din Istanbul și Canakkale, conform Convenției de la Montreux din 1936. În contextul conflictului Rusia-Ucraina, evidențiază rolul Türkiye ca putere stabilizatoare, prevenind o escaladare mai largă între NATO și Rusia.”
Yayci pune un accent egal pe industria de apărare care a făcut posibilă o astfel de demonstrație de forță.
Cu doar un deceniu în urmă, Marina depindea de furnizori străini pentru nave de război, întreținere și arme. Astăzi, prin proiectul național de construcție navală MİLGEM, Türkiye produce corvete, fregate și chiar sisteme avansate de radar, sonar și rachete pe plan intern.
„Forțele Navale Turce, cu decenii de expertiză acumulată, au ajuns astăzi într-o poziție extrem de semnificativă datorită strategiei noastre naționale și indigene din industria de apărare”, spune el.
Prezența iahtului restaurat al lui Atatürk, Savarona, navigând alături de nave de ultimă generație precum Anadolu și Istanbul, a legat simbolic momentul fondator al Türkiye de ambițiile sale contemporane.
După cum concluzionează profesorul Casin, parada a fost „nu doar o paradă, ci o declarație că Türkiye își va proteja drepturile și interesele în Mediterana, Egee și Marea Neagră”. Yayci îl completează în termeni mai largi: „Din trecut spre viitor, Türkiye construiește o Marină a speranței, una care protejează, descurajează și inspiră.”