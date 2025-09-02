Pe măsură ce navele de elită ale Marinei Turce au traversat Strâmtoarea Istanbul săptămâna trecută, președintele Recep Tayyip Erdoğan a lăudat puterea navală a țării și a prezentat foaia de parcurs pentru viitor, având doctrina Patria Albastră în centrul apărării maritime.

Parada navală a făcut parte din Teknofest, festivalul de aviație și tehnologie aerospațială de referință al Türkiye, care de obicei este asociat cu inovații civile și militare, precum și cu demonstrații de drone.

De această dată, însă, festivalul a avut un caracter diferit.

Includerea unei parade navale de amploare a legat evenimentul direct de doctrina Patria Albastră — strategia maritimă a Ankarei care pune accent pe suveranitatea asupra mărilor înconjurătoare, în special Marea Egee, Marea Neagră și Mediterana de Est.

Flota a inclus unele dintre cele mai avansate platforme navale ale țării : TCG Anadolu, nava amiral de asalt amfibiu a Türkiye; istorica TCG Savarona, achiziționată inițial de guvernul turc și oferită lui Mustafa Kemal Atatürk, restaurată recent pentru a servi ca simbol al patrimoniului național; TCG Orucreis, TCG Istanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar și submarinul TCG Hizirreis.

Mulțimi de oameni s-au adunat pe ambele maluri ale Strâmtorii Istanbul, fluturând steaguri turcești în timp ce flota trecea de sub Podul Yavuz Sultan Selim spre Dolmabahce, în timp ce președintele Erdoğan și prima-doamnă Emine Erdoğan urmăreau ceremonia de la Biroul Prezidențial al palatului Dolmabahce.

Navele au executat tradiționalul salut de 21 de salve și o salutare navală tradițională în timp ce treceau, marcând una dintre cele mai semnificative ceremonii maritime din istoria recentă a Türkiye.

Zeci de mii de oameni s-au adunat de-a lungul malurilor, subliniind îmbinarea spectacolului popular cu mesajul de stat din cadrul evenimentului.

Președintele a evidențiat acest simbolism cu o remarcă directă făcută în cadrul ceremoniei: „Dacă sabia este scoasă din teacă, nu mai este loc pentru cuvinte.”

Observatorii au interpretat acest lucru ca fiind adresat atât audienței interne, mobilizând mândria națională, cât și rivalilor regionali, semnalând pregătirea Türkiye de a-și apăra drepturile maritime.

Mesajul strategic din spatele paradei

Dincolo de steaguri și salve, organizarea paradei nu a fost un simplu spectacol. Prin ancorarea Teknofest în doctrina Patria Albastră, Ankara a plasat suveranitatea maritimă în centrul narațiunii naționale. Doctrina afirmă drepturile țării asupra Mării Egee, Mării Negre și Mediteranei de Est. Scopul său este atât descurajarea și poziționarea legală, cât și o declarație de ambiție.

Profesorul Mesut Hakki Casin, expert în drept internațional și securitate, descrie ceremonia ca fiind „o declarație de intenție.”

Casin subliniază că momentul demonstrației nu a fost o coincidență.