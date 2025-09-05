Analiza Academiei Naționale de Informații „Securitatea energetică și transformarea digitală verde: tranziția către rețele inteligente și fără emisii de carbon” a abordat subiecte precum securitatea aprovizionării cu energie, stabilitatea rețelelor, schimbările climatice, securitatea cibernetică și dependența tehnologică. Aceasta a subliniat faptul că tranziția digitală verde prezintă și riscuri. A fost subliniat faptul că pene de curent ar putea pune în pericol siguranța publică.

Ca exemplu a fost citată întreruperea alimentării cu energie electrică declanșată în Spania în 2025 care a afectat Europa. S-a remarcat că este necesar să se înțeleagă mai bine cauzele întreruperilor și strategiile de prevenire a acestora. Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în rețea și capacitatea insuficientă a rezervelor au fost evidențiate ca factori semnificativi.

S-a subliniat că utilizarea rețelelor inteligente și a tehnologiilor digitale a devenit esențială din cauza caracterului variabil al surselor de energie regenerabilă. S-a afirmat că rețelele inteligente asigură eficiență și flexibilitate.

S-a afirmat că schimbările climatice amenință aprovizionarea cu energie și că integrarea surselor regenerabile necesită o creștere a capacității de rezervă. S-a remarcat că unele țări preferă să utilizeze centralele nucleare ca rezerve de urgență.

A mai fost accentuat că noile tehnologii creează noi dependențe și că, prin urmare, este important să se dezvolte tehnologii interne. S-a afirmat că structurile vechi trebuie modernizate și că soluțiile de stocare a energiei trebuie să fie dezvoltate.