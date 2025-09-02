Türkiye a lansat cea de-a opta sa navă națională, fregata multifuncțională TCG Icel (F-518), în cadrul unei ceremonii desfășurate la Șantierul Naval Sefine din provincia Yalova, situată în nord-vestul țării, luni.

Proiectul TCG Icel a fost semnat pe 6 aprilie 2023 între Secretariatul Industriei de Apărare din Türkiye (SSB), consorțiul șantierelor navale TAIS și compania de apărare STM, pentru producția a șapte fregate din clasa „Istif”. Două dintre aceste șapte nave sunt în construcție la Șantierul Naval Sefine.

TCG Icel este capabilă să îndeplinească misiuni de supraveghere, recunoaștere, patrulare, luptă antisubmarin, apărare anti-aeriană, autoapărare și căutare și salvare, în toate condițiile meteo până la starea mării de gradul cinci, sau până la 13 picioare (patru metri)

Fregata va contribui la protejarea transportului maritim în apele de coastă, la monitorizarea și prevenirea atacurilor teroriste și la oferirea de sprijin amfibiu.

TCG Icel are o lungime de 113 metri (370,7 picioare) și o capacitate totală de aproximativ 3 200 de tone.