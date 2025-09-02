Türkiye a lansat cea de-a opta sa navă națională, fregata multifuncțională TCG Icel (F-518), în cadrul unei ceremonii desfășurate la Șantierul Naval Sefine din provincia Yalova, situată în nord-vestul țării, luni.
Proiectul TCG Icel a fost semnat pe 6 aprilie 2023 între Secretariatul Industriei de Apărare din Türkiye (SSB), consorțiul șantierelor navale TAIS și compania de apărare STM, pentru producția a șapte fregate din clasa „Istif”. Două dintre aceste șapte nave sunt în construcție la Șantierul Naval Sefine.
TCG Icel este capabilă să îndeplinească misiuni de supraveghere, recunoaștere, patrulare, luptă antisubmarin, apărare anti-aeriană, autoapărare și căutare și salvare, în toate condițiile meteo până la starea mării de gradul cinci, sau până la 13 picioare (patru metri)
Fregata va contribui la protejarea transportului maritim în apele de coastă, la monitorizarea și prevenirea atacurilor teroriste și la oferirea de sprijin amfibiu.
TCG Icel are o lungime de 113 metri (370,7 picioare) și o capacitate totală de aproximativ 3 200 de tone.
Fregata dispune de o combinație de turbine cu gaz și motoare diesel, capabile să atingă o viteză maximă de 29 de noduri și peste. Nava are o autonomie de 5.700 de mile marine la 14 noduri și 4.000 de mile marine la 19 noduri, cu un consum de combustibil de 95%.
Fregata poate rămâne pe mare cel puțin două săptămâni, având capacitatea necesară de provizii și apă. Puntea pentru elicoptere a navei permite staționarea elicopterelor de 10 tone sau a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV).
TCG Icel dispune de sisteme de armament, senzori și software dezvoltate pe plan intern. Printre echipamentele autohtone se numără tunul de 76 de milimetri produs de firma turcă MKE, sistemul de apărare antiaeriană apropiată Gokdeniz, sistemul de lansare verticală Midlas și rachetele antinavă Atmaca.
Radarul 3D pentru căutare aeriană și de suprafață, radarul de control al focului, sistemul electro-optic de căutare și urmărire, sistemul de război electronic și sistemul de management al luptei în rețea ADVENT vor fi, de asemenea, integrate cu armamentul navei.
TCG Icel a fost realizată prin eforturile a 200 de companii furnizoare, cu un conținut produs pe plan intern de peste 70%.