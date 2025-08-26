POLITICĂ
2 min de citire
Israelul îl declară pe Lula persona non grata, după ce Brazilia nu îl acceptă pe noul lor ambasador
Tel Avivul reafirmă statutul de persona non grata al lui Lula da Silva, în timp ce relațiile dintre cele două țări ating un nou minim istoric.
Brazilia a susținut în mod deschis Palestina încă de la începutul genocidului israelian din Gaza din 2023. / AP
26 August 2025

Brazilia a refuzat să aprobe numirea unui nou ambasador israelian în țară, determinând Israelul să-și reducă nivelul relațiilor diplomatice cu această țară din America Latină și să reafirme statutul „persona non grata” al președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, adâncind criza diplomatică dintre cele două state, potrivit presei israeliene.

Lula da Silva a refuzat luni să aprobe numirea lui Gali Dagan, fost ambasador în Columbia, ca nou trimis al Israelului în Brazilia, lăsând postul vacant.

Publicația Times of Israel a citat Ministerul de Externe al Israelului, care a anunțat că relațiile cu Brasilia sunt acum gestionate la un nivel diplomatic inferior.

„După ce Brazilia, în mod neobișnuit, a evitat să răspundă cererii de acreditare a ambasadorului Dagan, Israelul a retras cererea, iar relațiile dintre cele două țări sunt acum gestionate la un nivel diplomatic inferior”, a declarat ministerul, conform publicației.

Aceste evoluții marchează un nou punct minim în relațiile dintre Brasilia și Tel Aviv, care erau deja tensionate din cauza situației din Gaza.

Brazilia și-a rechemat ambasadorul din Israel anul trecut, în semn de protest față de violențele din Gaza, și nu a numit un înlocuitor.

Ca răspuns, Israelul l-a declarat pe președintele Lula da Silva „persona non grata”, după ce acesta a comparat acțiunile Israelului în Gaza cu cele ale naziștilor.

„Ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza nu este război. Este genocid. Nu este un război între soldați, ci un război între o armată antrenată și femei și copii”, a declarat atunci Lula da Silva.

Luni, Israelul a reafirmat statutul de „persona non grata” al președintelui brazilian.

Brazilia și-a exprimat în mod constant sprijinul pentru Palestina de la începutul conflictului din Gaza în 2023.

În iulie, Brazilia a anunțat că se va alătura Africii de Sud în procesul intentat Israelului pentru genocid la Curtea Internațională de Justiție (CIJ).

Brazilia a recunoscut oficial Palestina pe 5 decembrie 2010, în granițele din 1967.

