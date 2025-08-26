Brazilia a refuzat să aprobe numirea unui nou ambasador israelian în țară, determinând Israelul să-și reducă nivelul relațiilor diplomatice cu această țară din America Latină și să reafirme statutul „persona non grata” al președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, adâncind criza diplomatică dintre cele două state, potrivit presei israeliene.

Lula da Silva a refuzat luni să aprobe numirea lui Gali Dagan, fost ambasador în Columbia, ca nou trimis al Israelului în Brazilia, lăsând postul vacant.

Publicația Times of Israel a citat Ministerul de Externe al Israelului, care a anunțat că relațiile cu Brasilia sunt acum gestionate la un nivel diplomatic inferior.

„După ce Brazilia, în mod neobișnuit, a evitat să răspundă cererii de acreditare a ambasadorului Dagan, Israelul a retras cererea, iar relațiile dintre cele două țări sunt acum gestionate la un nivel diplomatic inferior”, a declarat ministerul, conform publicației.

Aceste evoluții marchează un nou punct minim în relațiile dintre Brasilia și Tel Aviv, care erau deja tensionate din cauza situației din Gaza.

Te-ar putea interesa și TRT Global - Brazil to join South Africa's Gaza genocide case against Israel

Dublarea mizei