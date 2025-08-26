Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a declarat că el și președintele american au convenit să modernizeze alianța dintre cele două țări în cadrul discuțiilor de la summitul din Washington, angajându-se să consolideze cooperarea în domeniul apărării și al economiei.
Vorbind la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Lee a afirmat că Coreea de Sud își va extinde bugetul pentru apărare pentru a transforma armata într-o „forță inteligentă” capabilă să facă față războaielor viitoare.
„Am convenit că alianța trebuie să evolueze în conformitate cu noile amenințări și tehnologii”, a spus Lee despre întâlnirea sa cu Trump, primul lor summit de la preluarea mandatului de către liderul sud-coreean.
Summitul a fost însoțit de mai multe anunțuri de afaceri importante, subliniind legăturile tot mai strânse dintre Seul și Washington.
Investiții majore
Samsung Heavy Industries din Coreea de Sud a anunțat că a semnat un memorandum de înțelegere cu Vigor Marine Group, o companie americană, pentru întreținerea navelor Marinei SUA. Compania a adăugat că va urmări activ construirea de nave în colaborare cu un partener american.
Hyundai Motor Group a anunțat că va înființa o fabrică de producție robotică de ultimă generație în SUA, cu o capacitate anuală de producție de 30 000 de unități. Compania a precizat că această mișcare crește investițiile totale ale grupului în SUA la 26 de miliarde de dolari.
Pe de altă paete, Boeing a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea a 103 avioane către Korean Air, o achiziție care subliniază rolul tot mai important al Seulului ca unul dintre cei mai mari cumpărători de aeronave militare și civile americane.
Trump a salutat aceste anunțuri, numind Coreea de Sud un „mare cumpărător de echipamente militare americane”.
Punct de cotitură
Lee a declarat că efortul de modernizare va implica nu doar tehnologia, ci și strategia: „Alianța noastră va fi pregătită să facă față amenințărilor cibernetice, provocărilor de securitate spațială și noilor tehnologii în război.”
Administrația Trump a făcut presiuni asupra aliaților pentru a contribui mai mult la cheltuielile de apărare și pentru a-și extinde achizițiile de sisteme de arme fabricate în SUA. Coreea de Sud, deja un cumpărător cheie de echipamente militare americane, și-a crescut constant bugetul pentru apărare în ultimii ani, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord.
Anunțurile vin în contextul în care ambele părți navighează printr-o diplomație delicată cu China și Coreea de Nord. Deși Lee a subliniat angajamentul său față de dialogul cu Phenianul, el a declarat că descurajarea trebuie să rămână în prim-plan.
„Pacea vine prin putere”, a spus Lee. „Alianța noastră cu Statele Unite este fundamentul acestei puteri.”
Trump și-a exprimat speranța să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. „Într-o zi îl voi vedea. Aștept cu nerăbdare să-l văd. A fost foarte bun cu mine”, a spus Trump reporterilor, menționând că speră ca discuțiile să aibă loc anul acesta.