Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a declarat că el și președintele american au convenit să modernizeze alianța dintre cele două țări în cadrul discuțiilor de la summitul din Washington, angajându-se să consolideze cooperarea în domeniul apărării și al economiei.

Vorbind la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), Lee a afirmat că Coreea de Sud își va extinde bugetul pentru apărare pentru a transforma armata într-o „forță inteligentă” capabilă să facă față războaielor viitoare.

„Am convenit că alianța trebuie să evolueze în conformitate cu noile amenințări și tehnologii”, a spus Lee despre întâlnirea sa cu Trump, primul lor summit de la preluarea mandatului de către liderul sud-coreean.

Summitul a fost însoțit de mai multe anunțuri de afaceri importante, subliniind legăturile tot mai strânse dintre Seul și Washington.

Investiții majore

Samsung Heavy Industries din Coreea de Sud a anunțat că a semnat un memorandum de înțelegere cu Vigor Marine Group, o companie americană, pentru întreținerea navelor Marinei SUA. Compania a adăugat că va urmări activ construirea de nave în colaborare cu un partener american.

Hyundai Motor Group a anunțat că va înființa o fabrică de producție robotică de ultimă generație în SUA, cu o capacitate anuală de producție de 30 000 de unități. Compania a precizat că această mișcare crește investițiile totale ale grupului în SUA la 26 de miliarde de dolari.

Pe de altă paete, Boeing a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea a 103 avioane către Korean Air, o achiziție care subliniază rolul tot mai important al Seulului ca unul dintre cei mai mari cumpărători de aeronave militare și civile americane.