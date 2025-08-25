Parlamentarii cambodgieni au adoptat luni o legislație ce permite retragerea cetățeniei persoanelor care colaborează cu țări străine, o lege în privința căreia grupurile pentru drepturile omului se tem că va fi folosită pentru a reduce la tăcere disidența.

Toți cei 120 de parlamentari prezenți la sesiunea Adunării Naționale, inclusiv prim-ministrul Hun Manet, au votat în unanimitate pentru aprobarea proiectului de lege.

Observatorii pentru drepturile omului au acuzat de mult timp guvernul Cambodgiei că folosește legi dure pentru a suprima opoziția și dezbaterile politice legitime.

O coaliție formată din 50 de grupuri pentru drepturile omului a emis duminică o declarație avertizând că legea „va avea un efect de descurajare dezastruos asupra libertății de exprimare a tuturor cetățenilor cambodgieni”.

„Potențialul de abuz în aplicarea acestei legi, redactată vag, pentru a viza persoane pe baza etniei, opiniilor politice, discursului sau activismului lor este pur și simplu prea mare pentru a fi acceptat”, se mai arată în declarație.

„Guvernul are multe puteri, dar nu ar trebui să aibă puterea de a decide arbitrar cine este și cine nu este cambodgian.”

Legislația trebuie încă să fie aprobată de camera superioară a Cambodgiei înainte de a fi promulgată de șeful statului, dar ambele etape sunt considerate simple formalități.