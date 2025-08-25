Parlamentarii cambodgieni au adoptat luni o legislație ce permite retragerea cetățeniei persoanelor care colaborează cu țări străine, o lege în privința căreia grupurile pentru drepturile omului se tem că va fi folosită pentru a reduce la tăcere disidența.
Toți cei 120 de parlamentari prezenți la sesiunea Adunării Naționale, inclusiv prim-ministrul Hun Manet, au votat în unanimitate pentru aprobarea proiectului de lege.
Observatorii pentru drepturile omului au acuzat de mult timp guvernul Cambodgiei că folosește legi dure pentru a suprima opoziția și dezbaterile politice legitime.
O coaliție formată din 50 de grupuri pentru drepturile omului a emis duminică o declarație avertizând că legea „va avea un efect de descurajare dezastruos asupra libertății de exprimare a tuturor cetățenilor cambodgieni”.
„Potențialul de abuz în aplicarea acestei legi, redactată vag, pentru a viza persoane pe baza etniei, opiniilor politice, discursului sau activismului lor este pur și simplu prea mare pentru a fi acceptat”, se mai arată în declarație.
„Guvernul are multe puteri, dar nu ar trebui să aibă puterea de a decide arbitrar cine este și cine nu este cambodgian.”
Legislația trebuie încă să fie aprobată de camera superioară a Cambodgiei înainte de a fi promulgată de șeful statului, dar ambele etape sunt considerate simple formalități.
„Determinată prin lege”
Cetățenia poate fi revocată pe motive de trădare sau lipsă de loialitate în 15 țări din Uniunea Europeană, și doar pentru cetățenii naturalizați în opt dintre acestea, conform unui raport al Parlamentului European din februarie.
Dreptul necondiționat la cetățenie era consacrat în Constituția Cambodgiei, dar parlamentarii au modificat luna trecută acest drept, precizând că „dobândirea, pierderea și retragerea cetățeniei khmere vor fi determinate prin lege”.
„Dacă trădezi națiunea, națiunea nu te va păstra”, a declarat ministrul justiției, Koeut Rith jurnaliștilor după adoptarea amendamentului.
Zeci de activiști ai opoziției au fost închiși sau se confruntă cu procese intentate de autoritățile cambodgiene.
Liderul opoziției, Kem Sokha a fost condamnat în 2023 la 27 de ani de închisoare pentru trădare — o acuzație pe care a negat-o în repetate rânduri — și a fost plasat imediat în arest la domiciliu.