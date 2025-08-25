Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a semnalat duminică progrese în privința unui posibil acord de securitate cu Israelul, în cadrul unei întâlniri cu o delegație a presei arabe, conform relatărilor din presa locală.

În declarații transmise de Syria TV, al-Sharaa a menționat că există „discuții avansate privind un posibil acord de securitate între Damasc și Tel Aviv”, subliniind că „orice înțelegere va fi bazată pe linia de armistițiu din 1974”.

De asemenea, el a declarat că, deși nu consideră că momentul este potrivit pentru un acord de pace cu Israelul, „nu va ezita să accepte” orice înțelegere care aduce beneficii Siriei și regiunii.

Marți, ministrul sirian de externe Asaad Hassan al-Shaibani a purtat discuții cu o delegație israeliană la Paris, pe teme precum diminuarea conflictelor, neintervenția în afacerile interne ale Siriei și atingerea unor înțelegeri pentru susținerea stabilității regionale, conform Agenției Arabe Siriene de Știri.

Agenția a raportat că discuțiile au abordat și „monitorizarea încetării focului în provincia Sweida din sudul Siriei și reactivarea acordului din 1974”.