Președintele sirian semnalează progrese privind un posibil acord de securitate cu Israelul
Ahmed al-Sharaa a dezvăluit progrese în discuțiile de securitate cu Israelul, pe baza liniei de armistițiu din 1974, în scopul consolidării stabilității regionale.
Președintele al-Sharaa afirmă că orice acord între Siria și Israel va respecta linia de armistițiu din 1974. / Reuters
25 August 2025

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a semnalat duminică progrese în privința unui posibil acord de securitate cu Israelul, în cadrul unei întâlniri cu o delegație a presei arabe, conform relatărilor din presa locală.

În declarații transmise de Syria TV, al-Sharaa a menționat că există „discuții avansate privind un posibil acord de securitate între Damasc și Tel Aviv”, subliniind că „orice înțelegere va fi bazată pe linia de armistițiu din 1974”.

De asemenea, el a declarat că, deși nu consideră că momentul este potrivit pentru un acord de pace cu Israelul, „nu va ezita să accepte” orice înțelegere care aduce beneficii Siriei și regiunii.

Marți, ministrul sirian de externe Asaad Hassan al-Shaibani a purtat discuții cu o delegație israeliană la Paris, pe teme precum diminuarea conflictelor, neintervenția în afacerile interne ale Siriei și atingerea unor înțelegeri pentru susținerea stabilității regionale, conform Agenției Arabe Siriene de Știri.

Agenția a raportat că discuțiile au abordat și „monitorizarea încetării focului în provincia Sweida din sudul Siriei și reactivarea acordului din 1974”.

Acordul din 1974

Conform agenției de știri, discuțiile sunt mediate de SUA și fac parte din eforturile diplomatice „de a consolida securitatea și stabilitatea în Siria și de a păstra unitatea și integritatea teritorială a acesteia”.

Acordul de Dezangajare Siria-Israel din 1974, semnat după războiul arabo-israelian din octombrie 1973, are ca scop separarea forțelor beligerante și încetarea confruntărilor directe între cele două părți.

Acordul a stabilit măsuri pentru retragerea trupelor și a definit două linii principale, cunoscute sub numele de liniile Alpha și Bravo, care separă pozițiile militare siriene și israeliene.

Între cele două linii a fost creată o zonă tampon, aflată sub supravegherea Forței de Observare a Dezangajării ONU (UNDOF).

