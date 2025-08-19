Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard a declarat luni că Regatul Unit a fost de acord să renunțe la cerința impusă producătorului de iPhone, Apple, în vederea furnizării unei „portițe” care ar fi permis accesul la datele criptate ale cetățenilor americani.

Gabbard a afirmat pe platforma de socializare X că a lucrat luni de zile cu Marea Britanie, împreună cu președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance, pentru a ajunge la un acord.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer s-a aflat luni la Washington, alături de alți lideri europeni, pentru a se întâlni cu Trump și a discuta despre războiul Rusiei în Ucraina.

Guvernul britanic și Apple nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la declarația lui Gabbard.

Legislatorii americani au declarat în luna mai că ordinul Marii Britanii către Apple de a crea o portiță pentru datele criptate ale utilizatorilor ar putea fi exploatat de infractori cibernetici și guverne autoritare.

Apple, care a afirmat că nu va crea niciodată un astfel de acces în serviciile sau dispozitivele sale criptate, a contestat ordinul la Tribunalul pentru Puteri de Investigație (IPT) din Regatul Unit.

Accesarea datelor din stocarea în cloud