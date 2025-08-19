Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard a declarat luni că Regatul Unit a fost de acord să renunțe la cerința impusă producătorului de iPhone, Apple, în vederea furnizării unei „portițe” care ar fi permis accesul la datele criptate ale cetățenilor americani.
Gabbard a afirmat pe platforma de socializare X că a lucrat luni de zile cu Marea Britanie, împreună cu președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance, pentru a ajunge la un acord.
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer s-a aflat luni la Washington, alături de alți lideri europeni, pentru a se întâlni cu Trump și a discuta despre războiul Rusiei în Ucraina.
Guvernul britanic și Apple nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la declarația lui Gabbard.
Legislatorii americani au declarat în luna mai că ordinul Marii Britanii către Apple de a crea o portiță pentru datele criptate ale utilizatorilor ar putea fi exploatat de infractori cibernetici și guverne autoritare.
Apple, care a afirmat că nu va crea niciodată un astfel de acces în serviciile sau dispozitivele sale criptate, a contestat ordinul la Tribunalul pentru Puteri de Investigație (IPT) din Regatul Unit.
Accesarea datelor din stocarea în cloud
Producătorul de iPhone a retras funcția sa Advanced Data Protection pentru utilizatorii din Regatul Unit în februarie, ca urmare a ordinului britanic.
Utilizatorii de iPhone-uri, Mac-uri și alte dispozitive Apple pot activa această funcție pentru a se asigura că doar ei — și nici măcar Apple — pot debloca datele stocate în cloud-ul companiei.
Oficialii americani au declarat la începutul acestui an că analizează dacă Regatul Unit a încălcat un acord bilateral cerând Apple să facă o portiță care să permită guvernului britanic accesul la backup-urile datelor din sistemele criptate de stocare în cloud ale companiei.
Într-o scrisoare datată 25 februarie adresată legislatorilor americani, Gabbard a spus că SUA examinează dacă guvernul britanic a încălcat CLOUD Act, care interzice emiterea de cereri pentru datele cetățenilor americani și viceversa.
Experții în securitate cibernetică au declarat pentru Reuters că, dacă Apple ar alege să creeze o portiță pentru un guvern, aceasta ar fi în cele din urmă descoperită și exploatată de hackeri.
Apple s-a confruntat cu autoritățile de reglementare în privința criptării încă din 2016, când guvernul SUA a încercat să o oblige să realizeze un instrument pentru a debloca iPhone-ul unui suspect extremist.