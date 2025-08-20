Numărul vehiculelor electrice (EV) de pe drumurile din Türkiye s-a dublat în mai puțin de un an, crescând cu 120,6% și ajungând la 289 457 de unități la sfârșitul lunii iulie, conform datelor publicate de Institutul de Statistică din Türkiye.
Această creștere subliniază o schimbare rapidă în preferințele consumatorilor, susținută de extinderea rețelei de stații de încărcare din Türkiye și lansarea mărcii naționale de vehicule electrice, Togg.
Vehiculele electrice au reprezentat 1,7% dintr-un total de 16,8 milioane de mașini înregistrate la nivel național în iulie. Aceasta marchează o creștere semnificativă față de doar 565 de vehicule electrice înregistrate în 2015, numărul depășind pentru prima dată 250 000 luna trecută.
Creșterea numărului vehiculelor hibride
Vehiculele hibride au câștigat, de asemenea, popularitate. Înmatriculările au crescut de la doar 23 de unități în 2011 la 222 328 până la sfârșitul anului 2023, aproape dublându-se din nou și ajungând la 391 269 în 2024.
Până în iulie 2025, flota de vehicule hibride a atins nivelul de 556 995 de unități, reprezentând 3,3% din totalul mașinilor — o creștere față de 2,4% la sfârșitul anului trecut.
Aceste cifre evidențiază schimbările rapide din piața auto a Türkiye, pe măsură ce politicile globale și interne promovează electrificarea, poziționând vehiculele electrice și hibride ca o parte tot mai importantă a viitorului mobilității din țară.