Numărul vehiculelor electrice (EV) de pe drumurile din Türkiye s-a dublat în mai puțin de un an, crescând cu 120,6% și ajungând la 289 457 de unități la sfârșitul lunii iulie, conform datelor publicate de Institutul de Statistică din Türkiye.

Această creștere subliniază o schimbare rapidă în preferințele consumatorilor, susținută de extinderea rețelei de stații de încărcare din Türkiye și lansarea mărcii naționale de vehicule electrice, Togg.

Vehiculele electrice au reprezentat 1,7% dintr-un total de 16,8 milioane de mașini înregistrate la nivel național în iulie. Aceasta marchează o creștere semnificativă față de doar 565 de vehicule electrice înregistrate în 2015, numărul depășind pentru prima dată 250 000 luna trecută.