Producătorul turc de vehicule electrice Togg debutează în Germania cu un nou sedan
Președintele Togg, Fuat Tosyalı spune că expansiunea companiei în Europa, după succesul său din Türkiye, reprezintă un moment de cotitură.
Modelul T10F al brandului Togg a avut premiera la IAA Mobility 2025 din München. / AA
9 Septembrie 2025

Producătorul turc de mașini electrice Togg a dezvăluit un nou sedan și a anunțat că va lansa vânzările în Europa, începând cu Germania, în încercarea de a accesa noi surse de profit pe cea mai mare și competitivă piață auto din regiune.

Togg a anunțat luni lansarea europeană a SUV-ului electric T10X și a prezentat modelul T10F, un sedan electric cu cinci uși. Comenzile pentru ambele modele vor începe în Germania la sfârșitul lunii septembrie.

Președintele Togg, Fuat Tosyalı a declarat că extinderea companiei în Europa, după succesul din Türkiye, reprezintă un moment de cotitură.

Vorbind despre parcursul de producție al Togg și provocările întâmpinate, Tosyalı a spus: „Pentru prima dată în istorie, producerea unei mașini cu toate drepturile de proprietate intelectuală aparținând Türkiye a fost o provocare în sine, dacă ne uităm la istoria industrială a țării noastre, și am reușit.”

„Din fericire, nu am renunțat. Chiar și atunci când ne-am confruntat cu dificultăți, ne-am concentrat întotdeauna pe găsirea de soluții și am muncit din greu.”

Detaliile despre prețurile celor două modele nu au fost dezvăluite.

Togg a vândut aproximativ 30.000 de SUV-uri electrice T10X în Türkiye anul trecut, primul său an complet de livrări. Vânzările din acest an, până în august, au crescut cu 42%, ajungând la aproximativ 21.000 de unități.

Mai multe alte startup-uri de vehicule electrice, inclusiv Fisker, Lordstown și Arrival, au eșuat în alte părți, deși investitorii continuă să finanțeze unele dintre aceste operațiuni care generează pierderi.

Fondatorul VinFast a investit masiv în producătorul vietnamez de vehicule electrice, achiziționând divizia sa de cercetare și dezvoltare cu 1,52 miliarde de dolari, în încercarea de a ajunge la un punct de echilibru până la sfârșitul anului 2026.

Producătorul american de vehicule electrice Lucid a primit aproximativ 8 miliarde de dolari de la Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, iar investiția de 5,8 miliarde de dolari a Volkswagen în Rivian a reprezentat o gură de aer pentru startup-ul american.

