Producătorul turc de mașini electrice Togg a dezvăluit un nou sedan și a anunțat că va lansa vânzările în Europa, începând cu Germania, în încercarea de a accesa noi surse de profit pe cea mai mare și competitivă piață auto din regiune.

Togg a anunțat luni lansarea europeană a SUV-ului electric T10X și a prezentat modelul T10F, un sedan electric cu cinci uși. Comenzile pentru ambele modele vor începe în Germania la sfârșitul lunii septembrie.

Președintele Togg, Fuat Tosyalı a declarat că extinderea companiei în Europa, după succesul din Türkiye, reprezintă un moment de cotitură.

Vorbind despre parcursul de producție al Togg și provocările întâmpinate, Tosyalı a spus: „Pentru prima dată în istorie, producerea unei mașini cu toate drepturile de proprietate intelectuală aparținând Türkiye a fost o provocare în sine, dacă ne uităm la istoria industrială a țării noastre, și am reușit.”

„Din fericire, nu am renunțat. Chiar și atunci când ne-am confruntat cu dificultăți, ne-am concentrat întotdeauna pe găsirea de soluții și am muncit din greu.”