Producătorul turc de mașini electrice Togg a dezvăluit un nou sedan și a anunțat că va lansa vânzările în Europa, începând cu Germania, în încercarea de a accesa noi surse de profit pe cea mai mare și competitivă piață auto din regiune.
Togg a anunțat luni lansarea europeană a SUV-ului electric T10X și a prezentat modelul T10F, un sedan electric cu cinci uși. Comenzile pentru ambele modele vor începe în Germania la sfârșitul lunii septembrie.
Președintele Togg, Fuat Tosyalı a declarat că extinderea companiei în Europa, după succesul din Türkiye, reprezintă un moment de cotitură.
Vorbind despre parcursul de producție al Togg și provocările întâmpinate, Tosyalı a spus: „Pentru prima dată în istorie, producerea unei mașini cu toate drepturile de proprietate intelectuală aparținând Türkiye a fost o provocare în sine, dacă ne uităm la istoria industrială a țării noastre, și am reușit.”
„Din fericire, nu am renunțat. Chiar și atunci când ne-am confruntat cu dificultăți, ne-am concentrat întotdeauna pe găsirea de soluții și am muncit din greu.”
Detaliile despre prețurile celor două modele nu au fost dezvăluite.
Togg a vândut aproximativ 30.000 de SUV-uri electrice T10X în Türkiye anul trecut, primul său an complet de livrări. Vânzările din acest an, până în august, au crescut cu 42%, ajungând la aproximativ 21.000 de unități.
Mai multe alte startup-uri de vehicule electrice, inclusiv Fisker, Lordstown și Arrival, au eșuat în alte părți, deși investitorii continuă să finanțeze unele dintre aceste operațiuni care generează pierderi.
Fondatorul VinFast a investit masiv în producătorul vietnamez de vehicule electrice, achiziționând divizia sa de cercetare și dezvoltare cu 1,52 miliarde de dolari, în încercarea de a ajunge la un punct de echilibru până la sfârșitul anului 2026.
Producătorul american de vehicule electrice Lucid a primit aproximativ 8 miliarde de dolari de la Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite, iar investiția de 5,8 miliarde de dolari a Volkswagen în Rivian a reprezentat o gură de aer pentru startup-ul american.