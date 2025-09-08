Președintele Donald Trump a avertizat duminică companiile străine să respecte legislația SUA, după ce aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni presupus ilegali au fost arestați la o fabrică de baterii Hyundai-LG aflată în construcție în statul Georgia.

Arestările au avut loc joi, în urma unui raid efectuat de autoritățile americane, fiind cea mai mare operațiune desfășurată într-un singur loc în cadrul campaniei naționale anti-imigrație a lui Trump.

„Vă rugăm să respectați legile de imigrație ale națiunii noastre”, a scris președintele pe rețelele de socializare.

„Investițiile voastre sunt binevenite și vă încurajăm să aduceți LEGAL oameni foarte inteligenți... Tot ce cerem în schimb este să angajați și să pregătiți muncitori americani.”

Imagini din timpul raidului au arătat muncitori reținuți, cu cătușe și lanțuri la glezne, fiind urcați într-un autobuz.

LG Energy Solution a declarat că 47 dintre angajații săi au fost arestați — 46 sud-coreeni și un indonezian.

Compania a mai declarat că aproximativ 250 dintre cei arestați erau angajați ai contractorului său, iar majoritatea erau sud-coreeni.

Coreea de Sud, a patra cea mai mare economie din Asia, este un producător important de automobile și electronice, având mai multe fabrici în Statele Unite.

Companiile sud-coreene au investit miliarde de dolari pentru a construi fabrici în SUA, în încercarea de a accesa piața americană și de a evita amenințările tarifare ale lui Trump.