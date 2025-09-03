Belgia a anunțat măsuri ample îndreptate împotriva Israelului pentru presupusul genocid din Gaza, incluzând sancțiuni, extinderea embargoului asupra armelor și interzicerea importului de bunuri și servicii produse în coloniile israeliene ilegale din teritoriile ocupate.

Acordul, adoptat de consiliul restrâns al miniștrilor, are ca scop creșterea presiunii asupra Israelului, abordând în același timp ceea ce oficialii au descris drept „o tragedie umanitară în Palestina”.

Miniștrii israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, precum și conducerea politică și militară a mișcării Hamas, vor fi declarați persona non grata în Belgia. Numele lor vor fi adăugate în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Autoritățile belgiene vor restricționa, de asemenea, serviciile consulare pentru cetățenii care locuiesc în coloniile ilegale și vor analiza modalități de a refuza vizele de lungă ședere de tip D israelienilor care trăiesc acolo.

Parchetul Federal din Belgia va fi însărcinat să urmărească penal cetățenii belgieni implicați în încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în Israel sau în teritoriile palestiniene ocupate.

Guvernul a decis să extindă interdicția existentă privind exportul și tranzitul de arme către Israel pentru a include toate bunurile militare și articolele cu dublă utilizare, precum și să facă lobby la nivelul Uniunii Europene pentru un embargo complet.

Un decret regal va interzice, de asemenea, importul de bunuri produse în coloniile israeliene ilegale, reflectând măsuri deja adoptate de Irlanda și Slovenia.

Guvernul a declarat că va respinge cererile pentru survoluri militare israeliene în timpul conflictului în desfășurare și va reduce dependența de echipamentele de apărare israeliene.