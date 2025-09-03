Belgia a anunțat măsuri ample îndreptate împotriva Israelului pentru presupusul genocid din Gaza, incluzând sancțiuni, extinderea embargoului asupra armelor și interzicerea importului de bunuri și servicii produse în coloniile israeliene ilegale din teritoriile ocupate.
Acordul, adoptat de consiliul restrâns al miniștrilor, are ca scop creșterea presiunii asupra Israelului, abordând în același timp ceea ce oficialii au descris drept „o tragedie umanitară în Palestina”.
Miniștrii israelieni de extremă dreapta, Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, precum și conducerea politică și militară a mișcării Hamas, vor fi declarați persona non grata în Belgia. Numele lor vor fi adăugate în Sistemul de Informații Schengen (SIS).
Autoritățile belgiene vor restricționa, de asemenea, serviciile consulare pentru cetățenii care locuiesc în coloniile ilegale și vor analiza modalități de a refuza vizele de lungă ședere de tip D israelienilor care trăiesc acolo.
Parchetul Federal din Belgia va fi însărcinat să urmărească penal cetățenii belgieni implicați în încălcări grave ale dreptului internațional umanitar în Israel sau în teritoriile palestiniene ocupate.
Guvernul a decis să extindă interdicția existentă privind exportul și tranzitul de arme către Israel pentru a include toate bunurile militare și articolele cu dublă utilizare, precum și să facă lobby la nivelul Uniunii Europene pentru un embargo complet.
Un decret regal va interzice, de asemenea, importul de bunuri produse în coloniile israeliene ilegale, reflectând măsuri deja adoptate de Irlanda și Slovenia.
Guvernul a declarat că va respinge cererile pentru survoluri militare israeliene în timpul conflictului în desfășurare și va reduce dependența de echipamentele de apărare israeliene.
Recunoașterea Palestinei
Belgia și-a reafirmat sprijinul pentru soluția celor două state și a anunțat planuri de a se alătura Declarației de la New York alături de Franța și Arabia Saudită, semnalând recunoașterea statului Palestina.
Guvernul a declarat că recunoașterea oficială va avea loc odată ce toți ostaticii vor fi eliberați și grupuri precum Hamas vor fi excluse din guvernarea palestiniană.
La nivel european, Belgia va face presiuni pentru suspendarea acordurilor comerciale, de cercetare și aviație cu Israelul, precum și pentru oprirea cooperării prin programele tehnice ale UE.
Bruxelles-ul solicită, de asemenea, ca UE să sprijine interzicerea produselor din colonii, în conformitate cu opinia Curții Internaționale de Justiție emisă în iulie 2024.
„Guvernul Federal subliniază angajamentul său ferm de a asigura respectarea dreptului internațional de către toate părțile implicate în conflict”, se arată în declarație, condamnând orice încălcare dovedită a dreptului internațional.
Belgia urmează exemplul Franței, Regatului Unit, Canadei și Australiei, care au declarat anterior că vor recunoaște Palestina la viitoarea Adunare Generală a ONU.