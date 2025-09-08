Agenția chineză de rating CSCI Pengyuan a acordat vineri un rating triplu A companiei petroliere ruse Gazprom, inclusă pe lista neagră a SUA, în contextul în care mass-media a raportat că Beijingul se pregătește să redeschidă piața internă de obligațiuni pentru marile companii energetice ruse.
„Ratingul Gazprom reflectă importanța sa strategică și legăturile legale cu guvernul rus”, a declarat CSCI Pengyuan.
Profilul de credit al companiei „este susținut de profilul său de afaceri solid, ca unul dintre liderii pieței în industria globală de petrol și gaze, și de poziția sa importantă pe piața energetică a Rusiei”, a adăugat agenția.
Ratingul „AAA” cu perspectivă stabilă a fost acordat la doar câteva zile după ce Rusia și China și-au exprimat sprijinul pentru gazoductul Power of Siberia 2.
Gazprom a făcut acest anunț în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în China, săptămâna trecută.
La sfârșitul lunii trecute, înalți oficiali financiari chinezi le-au transmis directorilor executivi ai marilor companii energetice rusești că vor sprijini planurile acestora de a emite obligațiuni „panda” în renminbi, a relatat Financial Times duminică, citând surse.
Companiile obțin de obicei ratinguri de credit înainte de a emite obligațiuni în China.
Cu toate acestea, CSCI Pengyuan a menționat „riscuri geopolitice ridicate” asociate cu Gazprom, care a fost sancționat de SUA după începutul războiului Rusia-Ucraina în 2022.
„Sancțiunile și perturbările geopolitice au afectat negativ operațiunile companiei, ducând la o scădere a veniturilor și volumului exporturilor de gaze în 2023”, a declarat agenția de rating.
„Pe măsură ce peisajul geopolitic continuă să evolueze, incertitudinile operaționale persistă.”
Luna trecută, CSCI Pengyuan a acordat, de asemenea, un rating de credit „AAA” companiei Zarubezhneft, o companie petrolieră de dimensiuni medii, deținută integral de Federația Rusă.