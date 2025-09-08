Agenția chineză de rating CSCI Pengyuan a acordat vineri un rating triplu A companiei petroliere ruse Gazprom, inclusă pe lista neagră a SUA, în contextul în care mass-media a raportat că Beijingul se pregătește să redeschidă piața internă de obligațiuni pentru marile companii energetice ruse.

„Ratingul Gazprom reflectă importanța sa strategică și legăturile legale cu guvernul rus”, a declarat CSCI Pengyuan.

Profilul de credit al companiei „este susținut de profilul său de afaceri solid, ca unul dintre liderii pieței în industria globală de petrol și gaze, și de poziția sa importantă pe piața energetică a Rusiei”, a adăugat agenția.

Ratingul „AAA” cu perspectivă stabilă a fost acordat la doar câteva zile după ce Rusia și China și-au exprimat sprijinul pentru gazoductul Power of Siberia 2.

Gazprom a făcut acest anunț în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în China, săptămâna trecută.