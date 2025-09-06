LUME
2 min de citire
Trump îi numește „străini ilegali” pe aproape 500 de lucrători arestați la uzina Hyundai
Președintele SUA îi numește pe lucrătorii arestați „străini ilegali” după ce Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că ancheta a vizat rețeaua de angajare a subcontractanților.
Trump îi numește „străini ilegali” pe aproape 500 de lucrători arestați la uzina Hyundai
Președintele american numește muncitorii reținuți „extraterestri ilegali” după ce Securitatea Internă a declarat că ancheta a vizat o rețea de angajare a subcontractanților. / AP
6 Septembrie 2025

Președintele SUA, Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru un raid desfășurat la o fabrică de baterii auto Hyundai aflată în construcție în statul Georgia, unde aproape 500 de muncitori au fost arestați.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval vineri, Trump i-a numit pe cei reținuți „imigranți ilegali” și a declarat că autoritățile americane „își fac treaba”.

Investigațiile pentru Securitate Internă (HSI) au anunțat că 475 de persoane au fost reținute în timpul operațiunii de joi la fabrica Hyundai Metaplant din Ellabell.

Majoritatea celor arestați provin din Coreea de Sud, potrivit lui Steven Schrank, agent special HSI responsabil pentru statul Georgia.

„Această operațiune subliniază angajamentul nostru de a proteja locurile de muncă pentru georgieni și americani, de a asigura condiții echitabile pentru afacerile care respectă legea, de a proteja integritatea economiei noastre și de a apăra muncitorii de exploatare”, a declarat Schrank.

El a menționat că anchetatorii au descoperit „o rețea de subcontractanți și subcontractanți ai subcontractanților” care au angajat muncitorii, adăugând că oficialii lucrează pentru a stabili responsabilitatea pentru practicile ilegale de angajare.

„Nu a fost vorba doar de compania principală, ci și de subcontractanți, iar noi dezvăluim întreaga rețea”, a spus Schrank.

Recomandări

Nu au fost anunțate încă acuzații penale, dar Schrank a declarat că agenții au colectat dovezi suplimentare în timpul percheziției efectuate la fabrică pe baza unui mandat.

Raidul a implicat HSI, FBI, Vama și Protecția Frontierei, Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc, Administrația pentru Combaterea Drogurilor și US Marshals.

Facilitatea, în valoare de 5,5 miliarde de dolari, este un parteneriat între Hyundai și LG și a fost apreciată de guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, în 2023, drept „cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria Georgiei.”

Fabrica este încă în construcție și era planificată să fie deschisă anul viitor, deși nu este clar dacă acest termen va fi respectat.

Hyundai a declarat într-un comunicat că „monitorizează îndeaproape situația și încearcă să înțeleagă circumstanțele specifice”.

Compania a subliniat că niciuna dintre persoanele reținute nu era angajată direct de Hyundai Motor Company.

„Prioritizăm siguranța și bunăstarea tuturor celor care lucrează pe șantier și respectăm toate legile și reglementările oriunde operăm”, a adăugat compania.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us