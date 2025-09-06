Președintele SUA, Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru un raid desfășurat la o fabrică de baterii auto Hyundai aflată în construcție în statul Georgia, unde aproape 500 de muncitori au fost arestați.
Vorbind cu reporterii în Biroul Oval vineri, Trump i-a numit pe cei reținuți „imigranți ilegali” și a declarat că autoritățile americane „își fac treaba”.
Investigațiile pentru Securitate Internă (HSI) au anunțat că 475 de persoane au fost reținute în timpul operațiunii de joi la fabrica Hyundai Metaplant din Ellabell.
Majoritatea celor arestați provin din Coreea de Sud, potrivit lui Steven Schrank, agent special HSI responsabil pentru statul Georgia.
„Această operațiune subliniază angajamentul nostru de a proteja locurile de muncă pentru georgieni și americani, de a asigura condiții echitabile pentru afacerile care respectă legea, de a proteja integritatea economiei noastre și de a apăra muncitorii de exploatare”, a declarat Schrank.
El a menționat că anchetatorii au descoperit „o rețea de subcontractanți și subcontractanți ai subcontractanților” care au angajat muncitorii, adăugând că oficialii lucrează pentru a stabili responsabilitatea pentru practicile ilegale de angajare.
„Nu a fost vorba doar de compania principală, ci și de subcontractanți, iar noi dezvăluim întreaga rețea”, a spus Schrank.
Nu au fost anunțate încă acuzații penale, dar Schrank a declarat că agenții au colectat dovezi suplimentare în timpul percheziției efectuate la fabrică pe baza unui mandat.
Raidul a implicat HSI, FBI, Vama și Protecția Frontierei, Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc, Administrația pentru Combaterea Drogurilor și US Marshals.
Facilitatea, în valoare de 5,5 miliarde de dolari, este un parteneriat între Hyundai și LG și a fost apreciată de guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, în 2023, drept „cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria Georgiei.”
Fabrica este încă în construcție și era planificată să fie deschisă anul viitor, deși nu este clar dacă acest termen va fi respectat.
Hyundai a declarat într-un comunicat că „monitorizează îndeaproape situația și încearcă să înțeleagă circumstanțele specifice”.
Compania a subliniat că niciuna dintre persoanele reținute nu era angajată direct de Hyundai Motor Company.
„Prioritizăm siguranța și bunăstarea tuturor celor care lucrează pe șantier și respectăm toate legile și reglementările oriunde operăm”, a adăugat compania.