Președintele SUA, Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru un raid desfășurat la o fabrică de baterii auto Hyundai aflată în construcție în statul Georgia, unde aproape 500 de muncitori au fost arestați.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval vineri, Trump i-a numit pe cei reținuți „imigranți ilegali” și a declarat că autoritățile americane „își fac treaba”.

Investigațiile pentru Securitate Internă (HSI) au anunțat că 475 de persoane au fost reținute în timpul operațiunii de joi la fabrica Hyundai Metaplant din Ellabell.

Majoritatea celor arestați provin din Coreea de Sud, potrivit lui Steven Schrank, agent special HSI responsabil pentru statul Georgia.

„Această operațiune subliniază angajamentul nostru de a proteja locurile de muncă pentru georgieni și americani, de a asigura condiții echitabile pentru afacerile care respectă legea, de a proteja integritatea economiei noastre și de a apăra muncitorii de exploatare”, a declarat Schrank.

El a menționat că anchetatorii au descoperit „o rețea de subcontractanți și subcontractanți ai subcontractanților” care au angajat muncitorii, adăugând că oficialii lucrează pentru a stabili responsabilitatea pentru practicile ilegale de angajare.

„Nu a fost vorba doar de compania principală, ci și de subcontractanți, iar noi dezvăluim întreaga rețea”, a spus Schrank.