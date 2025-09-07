Tăierea cablurilor subacvatice din Marea Roșie a perturbat accesul la internet în anumite părți din Asia și Orientul Mijlociu, au declarat experții, deși nu este clar imediat ce a cauzat incidentul.

Există îngrijorări că aceste cabluri ar putea fi vizate într-o campanie desfășurată în Marea Roșie de către rebelii Houthi, campanie pe care grupul o descrie ca fiind un efort de a exercita presiune pe Israel pentru a pune capăt războiului de genocid din Gaza.

Cu toate acestea, Houthi au negat în trecut că ar fi atacat liniile de comunicație.

Microsoft a anunțat prin intermediul unui site de status că Orientul Mijlociu „ar putea experimenta o latență crescută din cauza tăierii cablurilor subacvatice din Marea Roșie”.

Compania Redmond, cu sediul în Washington, nu a oferit imediat mai multe detalii, dar a precizat că traficul de internet care nu trece prin Orientul Mijlociu „nu este afectat”.

NetBlocks, care monitorizează accesul la internet, a declarat că „o serie de întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie au degradat conectivitatea la internet în mai multe țări”, inclusiv India și Pakistan.

Organizația a atribuit problema „defecțiunilor care afectează sistemele de cabluri SMW4 și IMEWE în apropiere de Jeddah, Arabia Saudită”.

Cablul Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 este gestionat de Tata Communications, parte a conglomeratului indian. Cablul India-Middle East-Western Europe este administrat de un alt consorțiu supravegheat de Alcatel-Lucent.

Ambele companii nu au răspuns încă solicitărilor de informații.

Arabia Saudită nu a recunoscut imediat întreruperea, iar autoritățile de acolo nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

În Emiratele Arabe Unite, unde se află Dubai și Abu Dhabi, utilizatorii de internet de pe rețelele de stat Du și Etisalat s-au plâns de viteze mai lente ale internetului.