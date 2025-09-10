Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marți că a purtat discuții cu omologul său maghiar, Peter Szijjarto, despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei, relațiile bilaterale și cursul Kievului către aderarea la UE.

„În timpul convorbirii noastre, l-am informat pe Peter Szijjarto despre escaladarea terorii din partea Rusiei și am reiterat angajamentul Ucrainei față de eforturile de pace. Avem nevoie de sprijinul consolidat al comunității internaționale pentru a crește presiunea asupra Rusiei și pentru a avansa procesul de pace”, a declarat Sîbiha pe Telegram.

El a menționat că discuțiile s-au axat și pe vizita viitoare a viceprim-ministrului ucrainean, Taras Kachka, la Budapesta, precum și consultări privind drepturile minorității naționale maghiare.

„Ucraina este pregătită să lucreze la toate problemele bilaterale în spiritul respectului reciproc”, a adăugat el.

Sîbiha a subliniat necesitatea înființării „cât mai curând posibil” a grupurilor de negociere privind aderarea Ucrainei la UE și a solicitat tuturor statelor membre ale UE să susțină această inițiativă.

El a salutat, de asemenea, acordul de furnizare a gazelor pe 10 ani încheiat de Ungaria cu Shell, descriindu-l ca „un pas important către consolidarea securității energetice pentru regiunea noastră și pentru întreaga Europă”.