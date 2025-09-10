Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marți că a purtat discuții cu omologul său maghiar, Peter Szijjarto, despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei, relațiile bilaterale și cursul Kievului către aderarea la UE.
„În timpul convorbirii noastre, l-am informat pe Peter Szijjarto despre escaladarea terorii din partea Rusiei și am reiterat angajamentul Ucrainei față de eforturile de pace. Avem nevoie de sprijinul consolidat al comunității internaționale pentru a crește presiunea asupra Rusiei și pentru a avansa procesul de pace”, a declarat Sîbiha pe Telegram.
El a menționat că discuțiile s-au axat și pe vizita viitoare a viceprim-ministrului ucrainean, Taras Kachka, la Budapesta, precum și consultări privind drepturile minorității naționale maghiare.
„Ucraina este pregătită să lucreze la toate problemele bilaterale în spiritul respectului reciproc”, a adăugat el.
Sîbiha a subliniat necesitatea înființării „cât mai curând posibil” a grupurilor de negociere privind aderarea Ucrainei la UE și a solicitat tuturor statelor membre ale UE să susțină această inițiativă.
El a salutat, de asemenea, acordul de furnizare a gazelor pe 10 ani încheiat de Ungaria cu Shell, descriindu-l ca „un pas important către consolidarea securității energetice pentru regiunea noastră și pentru întreaga Europă”.
„Securitatea Ucrainei și a Europei este indivizibilă, iar consolidarea acesteia este un interes comun. Cooperarea pragmatică și reciproc avantajoasă între națiunile noastre este esențială, iar noi propunem părții maghiare să lucrăm constructiv în acest sens”, a spus el.
Discuțiile au avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba – cel mai recent atac având loc în weekend.
Ucraina a atacat conducta de petrol Drujba din regiunea Briansk a Rusiei, provocând „pagube extinse prin incendiu”, a declarat comandantul forțelor sale de drone, Robert Brovdi, pe aplicația de mesagerie Telegram, duminică.
Conducta de tranzit livrează petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să achiziționeze energie din Rusia, chiar și după ce alte țări ale Uniunii Europene au întrerupt legăturile în urma ofensivei Rusiei asupra Ucrainei în 2022.