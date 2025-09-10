POLITICĂ
2 min de citire
Ucraina curtează Ungaria pentru a adera la UE, în timp ce atacurile rusești continuă
Kievul îndeamnă Budapesta să joace un rol constructiv, subliniind importanța securității energetice și a cooperării regionale.
Ucraina curtează Ungaria pentru a adera la UE, în timp ce atacurile rusești continuă
Sîbiha a subliniat necesitatea creării unor grupuri de negociere în contextul discuțiilor de aderare a Ucrainei la UE. / AA
10 Septembrie 2025

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat marți că a purtat discuții cu omologul său maghiar, Peter Szijjarto, despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei, relațiile bilaterale și cursul Kievului către aderarea la UE.

„În timpul convorbirii noastre, l-am informat pe Peter Szijjarto despre escaladarea terorii din partea Rusiei și am reiterat angajamentul Ucrainei față de eforturile de pace. Avem nevoie de sprijinul consolidat al comunității internaționale pentru a crește presiunea asupra Rusiei și pentru a avansa procesul de pace”, a declarat Sîbiha pe Telegram.

El a menționat că discuțiile s-au axat și pe vizita viitoare a viceprim-ministrului ucrainean, Taras Kachka, la Budapesta, precum și consultări privind drepturile minorității naționale maghiare.

„Ucraina este pregătită să lucreze la toate problemele bilaterale în spiritul respectului reciproc”, a adăugat el.

Sîbiha a subliniat necesitatea înființării „cât mai curând posibil” a grupurilor de negociere privind aderarea Ucrainei la UE și a solicitat tuturor statelor membre ale UE să susțină această inițiativă.

El a salutat, de asemenea, acordul de furnizare a gazelor pe 10 ani încheiat de Ungaria cu Shell, descriindu-l ca „un pas important către consolidarea securității energetice pentru regiunea noastră și pentru întreaga Europă”.

Recomandări

„Securitatea Ucrainei și a Europei este indivizibilă, iar consolidarea acesteia este un interes comun. Cooperarea pragmatică și reciproc avantajoasă între națiunile noastre este esențială, iar noi propunem părții maghiare să lucrăm constructiv în acest sens”, a spus el.

Discuțiile au avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba – cel mai recent atac având loc în weekend.

Ucraina a atacat conducta de petrol Drujba din regiunea Briansk a Rusiei, provocând „pagube extinse prin incendiu”, a declarat comandantul forțelor sale de drone, Robert Brovdi, pe aplicația de mesagerie Telegram, duminică.

Conducta de tranzit livrează petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să achiziționeze energie din Rusia, chiar și după ce alte țări ale Uniunii Europene au întrerupt legăturile în urma ofensivei Rusiei asupra Ucrainei în 2022.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us