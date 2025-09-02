Salvatorii au căutat cu disperare marți supraviețuitori printre dărâmăturile caselor distruse de un cutremur care a lovit estul Afganistanului, provocând moartea a peste 900 de persoane.

Cutremurul cu magnitudinea 6,0, urmat de cel puțin cinci replici, a lovit zone izolate din provinciile muntoase de lângă granița cu Pakistanul, în jurul miezului nopții de duminică.

Șeful Autorității Provinciale pentru Gestionarea Dezastrelor din Kunar, Ehsanullah Ehsan a declarat că „operațiunile au continuat pe tot parcursul nopții”. El a adăugat că „încă mai sunt persoane rănite în satele îndepărtate”, care au nevoie de evacuare către spitale.

Sătenii s-au alăturat eforturilor de salvare, folosindu-și mâinile goale pentru a îndepărta resturile caselor simple din lut și piatră construite pe văi abrupte.

Obaidullah Stoman, în vârstă de 26 de ani, care a călătorit în satul Wadir pentru a-și căuta un prieten, a fost copleșit de nivelul distrugerilor.

„Îl caut aici, dar nu l-am văzut. Mi-a fost foarte greu să văd condițiile de aici”, a spus el. „Nu a mai rămas decât moloz.”

Morții, inclusiv copii, au fost înfășurați în giulgiuri albe de către săteni, care s-au rugat pentru sufletele lor înainte de a-i îngropa.

Asistență de urgență

Unele dintre satele cele mai afectate rămân inaccesibile din cauza drumurilor blocate, a declarat agenția ONU pentru migrație.

Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 27 de kilometri de Jalalabad, conform Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), care a raportat că acesta a avut loc la o adâncime mică de opt kilometri sub suprafața Pământului.

După decenii de conflicte, Afganistanul este una dintre cele mai sărace țări din lume, confruntându-se cu o criză umanitară prelungită și cu un aflux de milioane de afgani forțați să se întoarcă în țară de vecinii Pakistan și Iran în ultimii ani.

De la retragerea SUA în 2021, ajutorul extern pentru țară a fost redus drastic, subminând capacitatea deja limitată a națiunii sărace de a răspunde la dezastre.