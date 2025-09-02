ACTUALITĂȚI
Căutarea supraviețuitorilor continuă pe măsură ce bilanțul cutremurului din Afganistan crește la peste 900 de victime
Unele dintre cele mai grav afectate sate rămân inaccesibile din cauza drumurilor blocate, spune Organizația Internațională pentru Migrație.
Un bărbat afgan își caută lucrurile printre dărâmăturile unei case prăbușite în Dara Noor, Jalalabad, Afganistan, 1 septembrie 2025. / Reuters
2 Septembrie 2025

Salvatorii au căutat cu disperare marți supraviețuitori printre dărâmăturile caselor distruse de un cutremur care a lovit estul Afganistanului, provocând moartea a peste 900 de persoane.

Cutremurul cu magnitudinea 6,0, urmat de cel puțin cinci replici, a lovit zone izolate din provinciile muntoase de lângă granița cu Pakistanul, în jurul miezului nopții de duminică.

Șeful Autorității Provinciale pentru Gestionarea Dezastrelor din Kunar, Ehsanullah Ehsan a declarat că „operațiunile au continuat pe tot parcursul nopții”. El a adăugat că „încă mai sunt persoane rănite în satele îndepărtate”, care au nevoie de evacuare către spitale.

Sătenii s-au alăturat eforturilor de salvare, folosindu-și mâinile goale pentru a îndepărta resturile caselor simple din lut și piatră construite pe văi abrupte.

Obaidullah Stoman, în vârstă de 26 de ani, care a călătorit în satul Wadir pentru a-și căuta un prieten, a fost copleșit de nivelul distrugerilor.

„Îl caut aici, dar nu l-am văzut. Mi-a fost foarte greu să văd condițiile de aici”, a spus el. „Nu a mai rămas decât moloz.”

Morții, inclusiv copii, au fost înfășurați în giulgiuri albe de către săteni, care s-au rugat pentru sufletele lor înainte de a-i îngropa.

Asistență de urgență

Unele dintre satele cele mai afectate rămân inaccesibile din cauza drumurilor blocate, a declarat agenția ONU pentru migrație.

Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 27 de kilometri de Jalalabad, conform Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), care a raportat că acesta a avut loc la o adâncime mică de opt kilometri sub suprafața Pământului.

După decenii de conflicte, Afganistanul este una dintre cele mai sărace țări din lume, confruntându-se cu o criză umanitară prelungită și cu un aflux de milioane de afgani forțați să se întoarcă în țară de vecinii Pakistan și Iran în ultimii ani.

De la retragerea SUA în 2021, ajutorul extern pentru țară a fost redus drastic, subminând capacitatea deja limitată a națiunii sărace de a răspunde la dezastre.

Statele Unite au fost cel mai mare donator de ajutor până la începutul anului 2025, când aproape toate fondurile au fost anulate după ce președintele Donald Trump a preluat funcția.

În iunie, Națiunile Unite au anunțat că reduc drastic planurile globale de ajutor umanitar din cauza „celor mai mari reduceri de finanțare din istorie”.

Luni, secretarul general al ONU, Antonio Guterres a declarat într-un comunicat că lucrează cu autoritățile pentru a „evalua rapid nevoile, a oferi asistență de urgență și a fi pregătit să mobilizeze sprijin suplimentar” și a anunțat un ajutor inițial de 5 milioane de dolari.

Frică și tensiune

Autoritățile guvernului interimar au raportat luni cel puțin 900 de morți și 3.000 de răniți în provinciile Kunar, Nangarhar și Laghman, afectate de cutremur.

Cutremurele relativ superficiale pot provoca mai multe daune, mai ales deoarece majoritatea afganilor locuiesc în case joase din chirpici, vulnerabile la prăbușire.

Mulți dintre cei care locuiesc în satele afectate de cutremur fac parte din cei peste patru milioane de afgani care s-au întors în țară din Iran și Pakistan în ultimii ani.

„Este multă frică și tensiune... Copiii și femeile țipau. Nu am mai experimentat niciodată așa ceva în viața noastră”, a spus Ijaz Ulhaq Yaad, membru al departamentului agricol din Nurgal, luni.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în lanțul muntos Hindu Kush, aproape de joncțiunea plăcilor tectonice Eurasia și India.

În octombrie 2023, provincia Herat din vestul țării a fost devastată de un cutremur cu magnitudinea 6,3, care a ucis peste 1.500 de persoane și a distrus sau avariat peste 63.000 de case.

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit provincia estică Paktika în iunie 2022, provocând moartea a peste 1.000 de persoane și lăsând zeci de mii fără adăpost.

