Israel intenționează să anexeze 82% din Cisiordania ocupată pentru a preveni înființarea unui stat palestinian, a declarat miercuri ministrul de extremă dreapta al finanțelor, Bezalel Smotrich.

„Suveranitatea israeliană va fi aplicată pe 82% din teritoriu”, a spus Smotrich, liderul partidului de extremă dreapta Sionismul Religios, în cadrul unei conferințe de presă la Ierusalim.

„Este timpul să punem în aplicare suveranitatea israeliană în Iudeea și Samaria (Cisiordania) și să eliminăm odată pentru totdeauna ideea de a împărți micul nostru teritoriu”, a adăugat el.

Ministrul extremist a declarat că afacerile palestinienilor vor fi gestionate de Autoritatea Palestiniană, care ulterior va fi înlocuită cu ceea ce el a numit „alternative regionale de gestionare civilă”.

Smotrich a subliniat că principiul fundamental al anexării este ”cât mai mult teritoriu cu cât mai puțină populație arabă”.

„Nu va exista niciodată și nu poate exista un stat palestinian pe pământul nostru”, a susținut el. „Dacă Autoritatea Palestiniană îndrăznește să se ridice și să încerce să ne dăuneze, o vom distruge așa cum facem cu Hamas.”

Smotrich a numit anexarea Cisiordaniei ocupate „un pas preventiv” împotriva inițiativelor multor țări de a recunoaște statalitatea palestiniană.