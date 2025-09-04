LUME
Israelul intenționează să anexeze 82% din Cisiordania ocupată, afirmă un ministru de extremă dreapta
„Nu va exista și nu poate exista niciodată un stat palestinian pe teritoriul nostru”, afirmă Bezalel Smotrich, în timp ce mai multe țări occidentale se pregătesc să recunoască statalitatea palestiniană în cadrul Adunării Generale a ONU.
Ministrul israelian al finanțelor, Smotrich, discută un plan de separare a Ierusalimului de Est ocupat de Cisiordania. / Reuters
4 Septembrie 2025

Israel intenționează să anexeze 82% din Cisiordania ocupată pentru a preveni înființarea unui stat palestinian, a declarat miercuri ministrul de extremă dreapta al finanțelor, Bezalel Smotrich.

„Suveranitatea israeliană va fi aplicată pe 82% din teritoriu”, a spus Smotrich, liderul partidului de extremă dreapta Sionismul Religios, în cadrul unei conferințe de presă la Ierusalim.

„Este timpul să punem în aplicare suveranitatea israeliană în Iudeea și Samaria (Cisiordania) și să eliminăm odată pentru totdeauna ideea de a împărți micul nostru teritoriu”, a adăugat el.

Ministrul extremist a declarat că afacerile palestinienilor vor fi gestionate de Autoritatea Palestiniană, care ulterior va fi înlocuită cu ceea ce el a numit „alternative regionale de gestionare civilă”.

Smotrich a subliniat că principiul fundamental al anexării este ”cât mai mult teritoriu cu cât mai puțină populație arabă”.

„Nu va exista niciodată și nu poate exista un stat palestinian pe pământul nostru”, a susținut el. „Dacă Autoritatea Palestiniană îndrăznește să se ridice și să încerce să ne dăuneze, o vom distruge așa cum facem cu Hamas.”

Smotrich a numit anexarea Cisiordaniei ocupate „un pas preventiv” împotriva inițiativelor multor țări de a recunoaște statalitatea palestiniană.

Mai multe țări, inclusiv Belgia, Franța, Regatul Unit, Canada și Australia, au anunțat planuri de a recunoaște statul palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU din perioada 8-23 septembrie, alăturându-se celor 147 de națiuni care au făcut deja acest lucru.

Smotrich a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „să ia o decizie istorică de a aplica suveranitatea israeliană asupra tuturor zonelor deschise din Iudeea și Samaria (Cisiordania ocupată).”

Pe 20 august, Israelul a aprobat un proiect major de colonizare, numit E1, care vizează divizarea Cisiordaniei ocupate în două părți, separând orașele din nord, Ramallah și Nablus, de Betleem și Hebron din sud și izolând Ierusalimul de Est ocupat.

Comunitatea internațională, inclusiv ONU, consideră așezările israeliene ilegale conform dreptului internațional.

ONU a avertizat în repetate rânduri că extinderea continuă a coloniilor amenință viabilitatea soluției cu două state, un cadru considerat esențial pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian care durează de zeci de ani.

Într-un aviz consultativ din iulie anul trecut, Curtea Internațională de Justiție a declarat că ocupația israeliană a teritoriului palestinian este ilegală și a cerut evacuarea tuturor coloniilor din Cisiordania ocupată și Ierusalimul de Est.

