Ministrul apărării din Israel a promis să aducă asupra Houthi din Yemen cele „10 plăgi biblice“ după ce aceștia și-au intensificat atacurile cu rachete împotriva Israelului.

„Houthi lansează din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a primilor născuți – vom completa toate cele zece plăgi”, a scris Israel Katz pe platforma X, joi.

El a invocat cele zece dezastre – de la transformarea apei în sânge până la moartea primilor născuți – despre care Cartea Exodului spune că au fost trimise de Dumnezeu asupra Egiptului pentru a-l forța pe faraon să elibereze israeliții înrobiți.

Dar ce înseamnă această referință biblică făcută de Katz?

El invocă o serie de pedepse divine: întuneric, grindină, lăcuste, moartea întâilor născuți – un catalog al terorii, un ultimatum exprimat în limbaj biblic. Proiectează o imagine de devastare totală, fără compromisuri.

Acest lucru este semnificativ deoarece Israelul se confruntă deja cu acuzații grave de ucidere a zeci de mii de civili și de ignorare a mai multor convenții internaționale privind războiul. Experții și cercetătorii afirmă că campania militară a Israelului în Gaza îndeplinește definiția legală a genocidului.

ONU a stabilit deja că blocada alimentară impusă de Israel a dus la o criză de foame în Gaza, unde sute de persoane au murit din cauza înfometării forțate.