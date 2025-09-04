Ministrul apărării din Israel a promis să aducă asupra Houthi din Yemen cele „10 plăgi biblice“ după ce aceștia și-au intensificat atacurile cu rachete împotriva Israelului.
„Houthi lansează din nou rachete asupra Israelului. O plagă a întunericului, o plagă a primilor născuți – vom completa toate cele zece plăgi”, a scris Israel Katz pe platforma X, joi.
El a invocat cele zece dezastre – de la transformarea apei în sânge până la moartea primilor născuți – despre care Cartea Exodului spune că au fost trimise de Dumnezeu asupra Egiptului pentru a-l forța pe faraon să elibereze israeliții înrobiți.
Dar ce înseamnă această referință biblică făcută de Katz?
El invocă o serie de pedepse divine: întuneric, grindină, lăcuste, moartea întâilor născuți – un catalog al terorii, un ultimatum exprimat în limbaj biblic. Proiectează o imagine de devastare totală, fără compromisuri.
Acest lucru este semnificativ deoarece Israelul se confruntă deja cu acuzații grave de ucidere a zeci de mii de civili și de ignorare a mai multor convenții internaționale privind războiul. Experții și cercetătorii afirmă că campania militară a Israelului în Gaza îndeplinește definiția legală a genocidului.
ONU a stabilit deja că blocada alimentară impusă de Israel a dus la o criză de foame în Gaza, unde sute de persoane au murit din cauza înfometării forțate.
Asociația Internațională a Cercetătorilor în Domeniul Genocidului, cea mai importantă organizație mondială de experți în genocid, a adoptat o rezoluție săptămâna aceasta, declarând că politicile și acțiunile Israelului în Gaza satisfac criteriile stabilite în Articolul II al Convenției ONU cu privire la genocid din 1948. Optzeci și șase la sută dintre membrii votanți au susținut rezoluția.
Această rezoluție reflectă un consens academic tot mai mare. Academicieni, de la istorici ai Holocaustului la specialiști în materie de genocid, au avertizat că atacurile sistematice ale Israelului asupra civililor, infrastructurii, negarea necesităților de bază și strămutarea forțată par să se alinieze practicilor genocidare.
Amos Goldberg, un istoric al Holocaustului, a declarat simplu: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este un genocid, deoarece Gaza nu mai există”. Raz Segal, un alt specialist în domeniul genocidului, a numit blocada Israelului „un caz clasic de genocid”, subliniind înfometarea deliberată și distrugerea societății.
Acum, Katz evocă furia biblică și răzbunarea divină. Această legătură este importantă.
Pentru a adăuga o altă dimensiune: la începutul războiului din Gaza, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a invocat figura biblică a lui Amalek – un inamic existențial arhetipal pe care israeliții au fost porunciți să-l distrugă complet. La începutul invaziei terestre, el le-a spus soldaților: „Trebuie să vă amintiți ce v-a făcut Amalek, spune Sfânta Scriptură”, afirmând ulterior: „Ne amintim”.
Echipa juridică a Africii de Sud de la Curtea Internațională de Justiție a semnalat această referință în cazul lor de genocid împotriva Israelului, avertizând că o astfel de retorică amintește de o directivă de a-i extermina complet pe amaleciți – și poate semnala o intenție genocidară.
Retorica plăgilor, invocarea lui Amalek – ambele transmit un singur mesaj: Israelul proiectează o postură de pedeapsă totală, ireversibilă. În Gaza, cercetătorii spun că această atitudine a produs deja rezultate care nu se deosebesc de genocid. Acum, cu Houthi din Yemen, această postură reapare.