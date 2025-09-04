Omul de știință turc Furkan Dolek, care era dispărut de mai bine de o săptămână, a fost localizat la Centrul Federal de Detenție din Buffalo, New York, au confirmat oficialii diplomatici turci.
Sora lui Dolek, Esra Dolek Coskun, a declarat că este recunoscătoare pentru sprijinul oferit de Ministerul de Externe al Türkiye și de Consulatul General al țării din New York, care au ajutat la localizarea lui, a raportat agenția Anadolu joi.
Ea a spus că fratele ei a fost transferat la centrul de detenție, dar nu i s-a stabilit încă data procesului.
„Am reușit să vorbesc cu el la telefon. Părea să fie bine”, a spus Coskun, adăugând că prioritatea familiei este să asigure întoarcerea rapidă a cercetătorului în Türkiye.
Potrivit lui Coskun, consulatul monitorizează îndeaproape evoluțiile și ține familia informată.
„Exploatarea la locul de muncă și comportamentul necorespunzător în instituțiile de cercetare”
Dolek, al cărui viză pentru SUA a fost revocată, a fost reținut după ce a încercat să meargă pe jos spre Canada în semn de protest.
Într-o ultimă postare pe LinkedIn, datată 27 august, el a scris: „Am mers pe jos tot drumul din Massena, iar acum sunt în Akwesasne... Sunt epuizat, mă ard picioarele și am bășici pe tălpi... dar sunt recunoscător că am ajuns până aici”.
Oamenii de știință au folosit anterior LinkedIn pentru a denunța exploatarea la locul de muncă și abaterile din instituțiile de cercetare, susținând că cercetătorii vulnerabili sunt lăsați neprotejați, în timp ce denunțătorii se confruntă cu represalii.
El a declarat că a fost pedepsit și concediat după ce a depus plângeri oficiale.