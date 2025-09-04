Omul de știință turc Furkan Dolek, care era dispărut de mai bine de o săptămână, a fost localizat la Centrul Federal de Detenție din Buffalo, New York, au confirmat oficialii diplomatici turci.

Sora lui Dolek, Esra Dolek Coskun, a declarat că este recunoscătoare pentru sprijinul oferit de Ministerul de Externe al Türkiye și de Consulatul General al țării din New York, care au ajutat la localizarea lui, a raportat agenția Anadolu joi.

Ea a spus că fratele ei a fost transferat la centrul de detenție, dar nu i s-a stabilit încă data procesului.

„Am reușit să vorbesc cu el la telefon. Părea să fie bine”, a spus Coskun, adăugând că prioritatea familiei este să asigure întoarcerea rapidă a cercetătorului în Türkiye.

Potrivit lui Coskun, consulatul monitorizează îndeaproape evoluțiile și ține familia informată.

„Exploatarea la locul de muncă și comportamentul necorespunzător în instituțiile de cercetare”