Pentagonul restricționează utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune ale SUA împotriva Rusiei
Trump a încercat să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski, dar Lavrov a spus că nu există nicio agendă pentru astfel de discuții.
Pentagonul restricționează utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune ale SUA împotriva Rusiei
Sistemul de rachete ATACMS, fabricat în SUA, este un sistem de rachete ghidate de precizie cu rază lungă de acțiune, proiectat să lovească ținte aflate la o distanță de până la 300 km. / Reuters
24 August 2025

Potrivit unui articol publicat sâmbătă de Wall Street Journal, Pentagonul a blocat în liniște utilizarea de către Ucraina a sistemelor de rachete tactice de lungă distanță fabricate în SUA (ATACMS) pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, limitând astfel capacitatea Kievului de a folosi aceste arme în apărarea sa împotriva invaziei Moscovei.

Această știre a apărut în contextul în care președintele american Donald Trump s-a arătat tot mai frustrat public din cauza războiului care durează de trei ani și a incapacității sale de a încheia un acord de pace între Rusia și Ucraina.

După summitul său cu președintele rus Vladimir Putin și o întâlnire ulterioară cu liderii europeni și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, care nu au produs progrese vizibile, Trump a declarat vineri că ia din nou în considerare impunerea de sancțiuni economice Rusiei sau, alternativ, retragerea din procesul de pace.

„Voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face și va fi o decizie foarte importantă, fie că este vorba de sancțiuni masive, fie de tarife masive, sau ambele, sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră”, a spus Trump.

Trump spera să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, dar acest lucru s-a dovedit a fi dificil. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a declarat vineri pentru NBC că nu există o agendă stabilită pentru o întâlnire cu Zelenski.

„Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Și această agendă nu este deloc pregătită”, a spus Lavrov pentru NBC, menționând că nu este planificată nicio întâlnire în acest moment.

În timp ce Casa Albă încerca să-l convingă pe Putin să participe la discuții de pace, un proces de aprobare instituit la Pentagon a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri adânc în teritoriul rus, a raportat Wall Street Journal.

Secretarul apărării, Pete Hegseth are ultimul cuvânt în privința utilizării acestor arme de lungă distanță, conform raportului.

Nici biroul prezidențial al Ucrainei, nici Ministerul Apărării nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters în afara orelor de program. Casa Albă și Pentagonul, de asemenea, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

