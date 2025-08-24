Potrivit unui articol publicat sâmbătă de Wall Street Journal, Pentagonul a blocat în liniște utilizarea de către Ucraina a sistemelor de rachete tactice de lungă distanță fabricate în SUA (ATACMS) pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, limitând astfel capacitatea Kievului de a folosi aceste arme în apărarea sa împotriva invaziei Moscovei.

Această știre a apărut în contextul în care președintele american Donald Trump s-a arătat tot mai frustrat public din cauza războiului care durează de trei ani și a incapacității sale de a încheia un acord de pace între Rusia și Ucraina.

După summitul său cu președintele rus Vladimir Putin și o întâlnire ulterioară cu liderii europeni și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, care nu au produs progrese vizibile, Trump a declarat vineri că ia din nou în considerare impunerea de sancțiuni economice Rusiei sau, alternativ, retragerea din procesul de pace.

„Voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face și va fi o decizie foarte importantă, fie că este vorba de sancțiuni masive, fie de tarife masive, sau ambele, sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră”, a spus Trump.

Trump spera să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, dar acest lucru s-a dovedit a fi dificil. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a declarat vineri pentru NBC că nu există o agendă stabilită pentru o întâlnire cu Zelenski.