Președintele Vladimir Putin a declarat că există „o lumină la capătul tunelului” în relațiile dintre Rusia și SUA și că cele două țări discută despre posibile proiecte comune în Arctică și în Alaska.

Vorbind vineri, în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, președintele rus și-a exprimat optimismul că relațiile ar putea să-și revină după tensiunile recente. El a menționat summitul său din 15 august cu președintele american Donald Trump, desfășurat în Alaska, unde, deși nu s-a ajuns la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, ambele părți și-au arătat interesul pentru o cooperare mai largă.

„Odată cu venirea președintelui Trump, cred că, în sfârșit, a apărut o lumină la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și deschisă în Alaska”, a spus Putin.

„Pașii următori depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că calitățile de lider ale actualului președinte, Donald Trump, reprezintă o garanție bună că relațiile vor fi restabilite”, a adăugat el.

Cooperare potențială

Putin nu a oferit detalii specifice despre posibila cooperare, dar a afirmat că Rusia vede „rezerve minerale uriașe” în zona Arctică, precum și oportunități în Alaska.

El a evidențiat operațiunile producătorului rus de gaze naturale lichefiate Novatek și a sugerat că firmele americane ar putea să se alăture.

„Discutăm, de altfel, cu partenerii americani despre posibilitatea de a lucra împreună în acest domeniu. Și nu doar în regiunea noastră arctică, ci și în Alaska”, a spus Putin.

„Tehnologiile pe care le deținem astăzi nu le mai deține nimeni altcineva. Și acest lucru este de interes pentru partenerii noștri, inclusiv cei din Statele Unite.”