POLITICĂ
3 min de citire
Putin vede „lumina la capătul tunelului” în relațiile Rusia-SUA
Liderul rus elogiază „calitățile de lider” ale lui Trump după summitul din Alaska, exprimând optimism pentru refacerea relațiilor și colaborarea energetică în mijlocul războiului din Ucraina.
Putin vede „lumina la capătul tunelului” în relațiile Rusia-SUA
Putin evidențiază operațiunile producătorului rus de gaz natural lichefiat Novatek și sugerează că firmele americane ar putea participa. / Reuters
acum o zi

Președintele Vladimir Putin a declarat că există „o lumină la capătul tunelului” în relațiile dintre Rusia și SUA și că cele două țări discută despre posibile proiecte comune în Arctică și în Alaska.

Vorbind vineri, în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, președintele rus și-a exprimat optimismul că relațiile ar putea să-și revină după tensiunile recente. El a menționat summitul său din 15 august cu președintele american Donald Trump, desfășurat în Alaska, unde, deși nu s-a ajuns la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, ambele părți și-au arătat interesul pentru o cooperare mai largă.

„Odată cu venirea președintelui Trump, cred că, în sfârșit, a apărut o lumină la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și deschisă în Alaska”, a spus Putin.

„Pașii următori depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că calitățile de lider ale actualului președinte, Donald Trump, reprezintă o garanție bună că relațiile vor fi restabilite”, a adăugat el.

Cooperare potențială

Putin nu a oferit detalii specifice despre posibila cooperare, dar a afirmat că Rusia vede „rezerve minerale uriașe” în zona Arctică, precum și oportunități în Alaska.

El a evidențiat operațiunile producătorului rus de gaze naturale lichefiate Novatek și a sugerat că firmele americane ar putea să se alăture.

„Discutăm, de altfel, cu partenerii americani despre posibilitatea de a lucra împreună în acest domeniu. Și nu doar în regiunea noastră arctică, ci și în Alaska”, a spus Putin.

„Tehnologiile pe care le deținem astăzi nu le mai deține nimeni altcineva. Și acest lucru este de interes pentru partenerii noștri, inclusiv cei din Statele Unite.”

Recomandări

Atât Rusia, cât și Statele Unite au subliniat potențialul economic în cazul normalizării relațiilor, în special în dezvoltarea energetică și transportul maritim în zona arctică.

Totuși, relațiile rămân la un nivel scăzut, similar perioadei Războiului Rece, din cauza războiului din Ucraina, care se află acum în al patrulea an.

La summitul lor din Alaska, Trump și Putin nu au convenit asupra unui armistițiu, iar președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski a respins propunerea Moscovei de a îngheța linia frontului în schimbul retragerii trupelor.

Cu toate acestea, ambii lideri și-au exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului.

Pentru Moscova, declarațiile de vineri au reflectat o dorință de a separa oportunitățile energetice și de afaceri de disputele politice, proiectând încrederea că relațiile personale dintre cei doi președinți ar putea stimula o apropiere.

Între timp, Trump a declarat vineri că organizarea unui summit între Zelenski și Putin este la fel de dificilă ca amestecarea „uleiului și oțetului”.

„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este ca uleiul și oțetul, puțin. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente”, le-a spus el jurnaliștilor.

Trump a adăugat: „Vom vedea dacă va fi nevoie să participe la o astfel de întâlnire.”

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us