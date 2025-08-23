Președintele Vladimir Putin a declarat că există „o lumină la capătul tunelului” în relațiile dintre Rusia și SUA și că cele două țări discută despre posibile proiecte comune în Arctică și în Alaska.
Vorbind vineri, în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, președintele rus și-a exprimat optimismul că relațiile ar putea să-și revină după tensiunile recente. El a menționat summitul său din 15 august cu președintele american Donald Trump, desfășurat în Alaska, unde, deși nu s-a ajuns la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, ambele părți și-au arătat interesul pentru o cooperare mai largă.
„Odată cu venirea președintelui Trump, cred că, în sfârșit, a apărut o lumină la capătul tunelului. Și acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și deschisă în Alaska”, a spus Putin.
„Pașii următori depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că calitățile de lider ale actualului președinte, Donald Trump, reprezintă o garanție bună că relațiile vor fi restabilite”, a adăugat el.
Cooperare potențială
Putin nu a oferit detalii specifice despre posibila cooperare, dar a afirmat că Rusia vede „rezerve minerale uriașe” în zona Arctică, precum și oportunități în Alaska.
El a evidențiat operațiunile producătorului rus de gaze naturale lichefiate Novatek și a sugerat că firmele americane ar putea să se alăture.
„Discutăm, de altfel, cu partenerii americani despre posibilitatea de a lucra împreună în acest domeniu. Și nu doar în regiunea noastră arctică, ci și în Alaska”, a spus Putin.
„Tehnologiile pe care le deținem astăzi nu le mai deține nimeni altcineva. Și acest lucru este de interes pentru partenerii noștri, inclusiv cei din Statele Unite.”
Atât Rusia, cât și Statele Unite au subliniat potențialul economic în cazul normalizării relațiilor, în special în dezvoltarea energetică și transportul maritim în zona arctică.
Totuși, relațiile rămân la un nivel scăzut, similar perioadei Războiului Rece, din cauza războiului din Ucraina, care se află acum în al patrulea an.
La summitul lor din Alaska, Trump și Putin nu au convenit asupra unui armistițiu, iar președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski a respins propunerea Moscovei de a îngheța linia frontului în schimbul retragerii trupelor.
Cu toate acestea, ambii lideri și-au exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului.
Pentru Moscova, declarațiile de vineri au reflectat o dorință de a separa oportunitățile energetice și de afaceri de disputele politice, proiectând încrederea că relațiile personale dintre cei doi președinți ar putea stimula o apropiere.
Între timp, Trump a declarat vineri că organizarea unui summit între Zelenski și Putin este la fel de dificilă ca amestecarea „uleiului și oțetului”.
„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este ca uleiul și oțetul, puțin. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente”, le-a spus el jurnaliștilor.
Trump a adăugat: „Vom vedea dacă va fi nevoie să participe la o astfel de întâlnire.”