Prima-doamnă a Türkiye Emine Erdoğan i-a scris primei-doamne a Statelor Unite, Melania Trump, îndemnând-o să dea dovadă de aceeași preocupare pentru copiii din Gaza pe care a manifestat-o față de copiii ucraineni afectați de război.

Într-o scrisoare din 22 august 2025, prima-doamnă Erdoğan a făcut referire la angajamentul manifestat în trecut de Melania Trump, subliniind compasiunea acesteia pentru cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în conflict.

Ea a îndemnat-o pe Melania să se preocupe de suferințele continue din Gaza, unde se estimează că 62.000 de civili, dintre care 18.000 de copii, au fost omorâți în ultimii doi ani.

Emine Erdoğan și-a început scrisoarea salutând-o pe Melania Trump cu afecțiune și respect, afirmând că conversația sinceră și ospitalitatea grațioasă a Melaniei Trump în timpul întâlnirilor lor la Casa Albă din Washington încă sunt vii în memoria ei, chiar și după șase ani.

Emine Erdoğan a declarat că comentariile lui Trump în timpul cinei private și a plimbării în grădină i-au dat impresia că are o conștiință sensibilă față de problemele actuale și că a văzut o reflectare a acestei conștiințe în scrisoarea recentă a Melaniei Trump către președintele rus Vladimir Putin.

„Așa cum ați menționat în scrisoarea dumneavoastră, copiii au dreptul universal și incontestabil de a crește într-un mediu plin de iubire și siguranță. Acest drept nu este privilegiul unei anumite zone geografice, rase, identități etnice, al unui grup religios sau al unei ideologii. Prin urmare, a fi alături de cei oprimați care sunt privați de acest drept înseamnă, în primul rând, a-ți îndeplini o mare responsabilitate față de familia umană. În acest context, mai ales în calitate de soție a unui lider, sensibilitatea dumneavoastră față de viețile distruse, familiile destrămate și copiii rămași orfani din cauza efectelor devastatoare ale războiului din Ucraina este o inițiativă care insuflă speranță în inimile oamenilor. Apelul dumneavoastră de a readuce râsul vesel al copiilor ucraineni, care au fost „forțați să zâmbească în tăcere”, este extrem de semnificativ. Cred că veți demonstra această sensibilitate importantă, pe care ați arătat-o față de cei 648 de copii ucraineni care și-au pierdut viața în război, și mai puternic pentru Gaza, unde 62.000 de civili nevinovați, dintre care 18.000 de copii, au fost uciși brutal în decursul a doi ani.”

„V-ați gândit vreodată că într-o zi vom folosi conceptul de „soldat necunoscut” și pentru copii?”

Emine Erdoğan a subliniat că Gaza a devenit scena unei cruzimi fără precedent și a celui mai tragic genocid al epocii noastre. În scrisoarea sa, ea a scris: „Fondul Națiunilor Unite pentru Copii descrie Gaza, unde un copil este ucis la fiecare 45 de minute, ca un «iad» pentru copiii la suprafață și un «cimitir al copiilor» sub pământ. V-ați gândit vreodată că termenul «soldat necunoscut», folosit pentru soldații neidentificați în războaie, va fi utilizat într-o zi pentru copii? Astăzi, expresia «bebeluș necunoscut», scrisă pe giulgiurile a mii de copii din Gaza, care nu au pe nimeni în urma lor și ale căror nume nici măcar nu pot fi identificate, deschide răni adânci în conștiința noastră. Acești copii, aduși într-o stare de ruină psihologică profundă și uitând complet cum să zâmbească, strigă în microfoane că vor să moară, purtând în inimile lor inocente epuizarea unui război pe care nu-l mai pot suporta. În Gaza, istoria consemnează că părul acestor copii mici și orfani a încărunțit din cauza durerii și fricii de nedescris pe care le-au îndurat.”