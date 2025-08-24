Doisprezece migranți sunt dați dispăruți după ce au sărit dintr-o ambarcațiune în timp ce se îndreptau spre arhipelagul Baleare din Marea Mediterană, au anunțat autoritățile.

Alți 14 migranți de pe aceeași ambarcațiune, aflată la 58 de kilometri sud-est de insula Cabrera, au fost salvați, au declarat oficialii locali sâmbătă.

Migranții salvați au informat autoritățile că 12 pasageri au sărit din barcă vineri, a precizat administrația locală într-un comunicat.

Garda Civilă spaniolă și paza de coastă desfășurau căutări pentru persoanele dispărute, care proveneau din nordul Africii, se mai arată în comunicat.