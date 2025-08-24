Doisprezece migranți sunt dați dispăruți după ce au sărit dintr-o ambarcațiune în timp ce se îndreptau spre arhipelagul Baleare din Marea Mediterană, au anunțat autoritățile.
Alți 14 migranți de pe aceeași ambarcațiune, aflată la 58 de kilometri sud-est de insula Cabrera, au fost salvați, au declarat oficialii locali sâmbătă.
Migranții salvați au informat autoritățile că 12 pasageri au sărit din barcă vineri, a precizat administrația locală într-un comunicat.
Garda Civilă spaniolă și paza de coastă desfășurau căutări pentru persoanele dispărute, care proveneau din nordul Africii, se mai arată în comunicat.
Ruta de migrație din nordul Africii către Insulele Baleare a înregistrat o creștere semnificativă anul acesta, conform datelor Ministerului de Interne.
Până la 15 august, 4.323 de migranți au ajuns pe insule de la începutul anului, comparativ cu 2.443 în aceeași perioadă din 2024 – o creștere de 77%.
Pe de altă parte, sosirile pe Insulele Canare ale Spaniei, situate în Oceanul Atlantic, în largul coastei de vest a Africii, au scăzut cu 46%.