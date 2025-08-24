Rusia a anunțat că forțele sale din estul Ucrainei au preluat controlul asupra a două sate din regiunea Donețk, intensificând presiunea militară pe teren, în timp ce liderii mondiali încearcă să găsească o soluție pentru încheierea conflictului.

Ministerul Apărării a declarat sâmbătă, într-un comunicat, că satele Serednie și Kleban Bik au intrat sub control rusesc în urma operațiunilor desfășurate de grupurile de forțe din sud și vest.

Potrivit comunicatului, aviația rusă, dronele, forțele de rachete și artileria au lovit o unitate a complexului militar-industrial ucrainean, precum și puncte temporare de desfășurare ale formațiunilor armate ucrainene și ale luptătorilor străini în 143 de zone.

Ca răspuns la atacurile aeriene ucrainene, ministerul a susținut că sistemele de apărare aeriană rusești au doborât patru bombe aeriene ghidate și 160 de drone în ultima săptămână.

Cucerirea localității Kleban Bik ar reprezenta un avans suplimentar către Kosteantînivka – un oraș fortificat cheie pe drumul spre Kramatorsk, unde se află o bază logistică majoră a Ucrainei.