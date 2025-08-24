ACTUALITĂȚI
Moscova spune că forțele sale au preluat controlul asupra localităților Serednie și Kleban Bik, în timp ce au vizat și pozițiile ucrainene cu artilerie, drone și rachete.
Ministerul rus al apărării a declarat că forțele ruse au capturat satele Serednie și Kleban-Byk. / AA
24 August 2025

Rusia a anunțat că forțele sale din estul Ucrainei au preluat controlul asupra a două sate din regiunea Donețk, intensificând presiunea militară pe teren, în timp ce liderii mondiali încearcă să găsească o soluție pentru încheierea conflictului.

Ministerul Apărării a declarat sâmbătă, într-un comunicat, că satele Serednie și Kleban Bik au intrat sub control rusesc în urma operațiunilor desfășurate de grupurile de forțe din sud și vest.

Potrivit comunicatului, aviația rusă, dronele, forțele de rachete și artileria au lovit o unitate a complexului militar-industrial ucrainean, precum și puncte temporare de desfășurare ale formațiunilor armate ucrainene și ale luptătorilor străini în 143 de zone.

Ca răspuns la atacurile aeriene ucrainene, ministerul a susținut că sistemele de apărare aeriană rusești au doborât patru bombe aeriene ghidate și 160 de drone în ultima săptămână.

Cucerirea localității Kleban Bik ar reprezenta un avans suplimentar către Kosteantînivka – un oraș fortificat cheie pe drumul spre Kramatorsk, unde se află o bază logistică majoră a Ucrainei.

Vineri, Rusia a anunțat că trupele sale au capturat trei sate din regiunea Donețk, pe care a pretins că a anexat-o în septembrie 2022.

Eforturile de mediere pierd avânt

Noile avansuri rusești vin în contextul în care speranțele pentru un summit între președinții Rusiei și Ucrainei se diminuează – o soluție susținută de președintele american Donald Trump ca parte a eforturilor sale de a pune capăt conflictului.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri că „nu este planificată nicio întâlnire”, în timp ce eforturile de mediere ale lui Trump par să stagneze, iar președintele ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat că Rusia încearcă să prelungească ofensiva.

Tot vineri, Trump a declarat reporterilor că va lua o decizie „importantă” în două săptămâni cu privire la eforturile de pace în Ucraina, specificând că Moscova ar putea fi supusă unor sancțiuni masive – sau că ar putea „să nu facă nimic”.

