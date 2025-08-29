Administrația Trump a propus o nouă reglementare, care ar limita durata de ședere a studenților internaționali, a participanților la programe de schimb cultural și a jurnaliștilor străini în Statele Unite.

Propunerea, publicată joi în Federal Register, ar pune capăt practicii de lungă durată de acordare a vizelor F pentru studenți, a vizelor J pentru participanții la programe de schimb și a vizelor I pentru membrii presei străine pe „durata statutului”.

Acest sistem permitea deținătorilor să rămână pe durata programului sau a misiunii lor, atâta timp cât respectau condițiile vizei.

În schimb, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) dorește să introducă perioade fixe de ședere.

Conform proiectului de reglementare, vizele pentru studenți și participanți la programe de schimb ar fi limitate la patru ani. Jurnaliștii străini ar avea o limită de 240 de zile, iar în cazul cetățenilor chinezi, doar 90 de zile.

În prezent, vizele rămân valabile atâta timp cât deținătorii respectă termenii acestora, fără a fi nevoie să solicite reînnoiri.

Abuzul de viză

Schimbarea propusă va obliga deținătorii de vize să solicite prelungiri dacă au nevoie de mai mult timp pentru a-și finaliza studiile sau misiunile.