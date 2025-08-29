Administrația Trump a propus o nouă reglementare, care ar limita durata de ședere a studenților internaționali, a participanților la programe de schimb cultural și a jurnaliștilor străini în Statele Unite.
Propunerea, publicată joi în Federal Register, ar pune capăt practicii de lungă durată de acordare a vizelor F pentru studenți, a vizelor J pentru participanții la programe de schimb și a vizelor I pentru membrii presei străine pe „durata statutului”.
Acest sistem permitea deținătorilor să rămână pe durata programului sau a misiunii lor, atâta timp cât respectau condițiile vizei.
În schimb, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) dorește să introducă perioade fixe de ședere.
Conform proiectului de reglementare, vizele pentru studenți și participanți la programe de schimb ar fi limitate la patru ani. Jurnaliștii străini ar avea o limită de 240 de zile, iar în cazul cetățenilor chinezi, doar 90 de zile.
În prezent, vizele rămân valabile atâta timp cât deținătorii respectă termenii acestora, fără a fi nevoie să solicite reînnoiri.
Abuzul de viză
Schimbarea propusă va obliga deținătorii de vize să solicite prelungiri dacă au nevoie de mai mult timp pentru a-și finaliza studiile sau misiunile.
„Spre deosebire de majoritatea clasificărilor pentru non-imigranți, care sunt admise pentru o perioadă fixă de timp, străinii din clasificările F, J și majoritatea I ... sunt în prezent admiși ... pentru perioada în care respectă termenii și condițiile clasificării lor de non-imigranți”, a declarat DHS în notificare.
„DHS propune să modifice reglementările prin schimbarea perioadei de admitere ... de la durata statutului la o admitere pentru o perioadă fixă de timp.”
Oficialii au declarat că noul sistem este conceput pentru a combate „abuzul de viză” și pentru a îmbunătăți capacitatea guvernului de a „verifica și supraveghea corespunzător” persoanele care intră în SUA sub aceste categorii.
Regula a stârnit îngrijorări din partea universităților și organizațiilor media, care se bazează pe studenți internaționali și reporteri străini.
Criticii susțin că schimbarea ar putea crea incertitudine și sarcini administrative pentru instituții și indivizi care deja trec printr-un proces amplu de verificare înainte de intrare în țară.
Publicul are la dispoziție 30 de zile pentru a trimite feedback cu privire la propunere prin intermediul portalului Federal eRulemaking.
DHS va analiza comentariile înainte de a finaliza reglementarea.