Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a reînnoit apelul său pentru un acces umanitar mai larg în Gaza, în contextul în care enclava palestiniană se confruntă cu o nouă escaladare mortală.

Vorbind joi, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate la New York, Guterres a declarat că Israelul, în calitate de putere ocupantă, are obligația de a proteja civilii, de a facilita un acces umanitar mult mai extins și de a răspunde nevoilor esențiale ale acestora.

Demontarea sistematică a infrastructurilor care furnizează hrană, apă și servicii medicale, a spus Guterres, „este rezultatul unor decizii deliberate, care sfidează umanitatea de bază”.

Declarația de foamete a crescut presiunea internațională asupra Israelului, care desfășoară un război devastator împotriva Fâșiei Gaza din 7 octombrie 2023.

Israelul a anunțat acum că intenționează să ocupe orașul Gaza, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu tergiversează o propunere recentă de încetare a focului, acceptată de Hamas.

Organizația globală de monitorizare a foametei, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), a declarat foamete în Gaza. Cu toate acestea, Israelul respinge această declarație și, miercuri, a solicitat oficial IPC să retragă verdictul.

Organizațiile de ajutor umanitar afirmă că alimentele și alte provizii, care intră în Gaza cu permisiunea Israelului, sunt insuficiente, având în vedere cele 22 de luni de lupte, blocada ajutorului de la începutul acestui an și prăbușirea producției alimentare în Gaza.