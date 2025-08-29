ACTUALITĂȚI
De ce spune ONU că foametea din Gaza este o catastrofă umană „deliberată”?
Premierul israelian Netanyahu neagă existența foametei în Gaza, în ciuda dovezilor covârșitoare că forțele israeliene au impus înfometarea palestinienilor.
O fetiță palestiniană se grăbește să primească mâncare de la o cantină caritabilă în Khan Younis pe 21 august 2025. / Reuters
29 August 2025

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres a reînnoit apelul său pentru un acces umanitar mai larg în Gaza, în contextul în care enclava palestiniană se confruntă cu o nouă escaladare mortală.

Vorbind joi, înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate la New York, Guterres a declarat că Israelul, în calitate de putere ocupantă, are obligația de a proteja civilii, de a facilita un acces umanitar mult mai extins și de a răspunde nevoilor esențiale ale acestora.

Demontarea sistematică a infrastructurilor care furnizează hrană, apă și servicii medicale, a spus Guterres, „este rezultatul unor decizii deliberate, care sfidează umanitatea de bază”.

Declarația de foamete a crescut presiunea internațională asupra Israelului, care desfășoară un război devastator împotriva Fâșiei Gaza din 7 octombrie 2023.

Israelul a anunțat acum că intenționează să ocupe orașul Gaza, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu tergiversează o propunere recentă de încetare a focului, acceptată de Hamas.

Organizația globală de monitorizare a foametei, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), a declarat foamete în Gaza. Cu toate acestea, Israelul respinge această declarație și, miercuri, a solicitat oficial IPC să retragă verdictul.

Organizațiile de ajutor umanitar afirmă că alimentele și alte provizii, care intră în Gaza cu permisiunea Israelului, sunt insuficiente, având în vedere cele 22 de luni de lupte, blocada ajutorului de la începutul acestui an și prăbușirea producției alimentare în Gaza.

Tot joi, Cindy McCain, directorul executiv al Programului Alimentar Mondial, a declarat că a fost „foarte evident” în timpul vizitei sale din această săptămână în Gaza că nu există suficientă hrană în teritoriul palestinian.

Autoritatea mondială principală în crize alimentare a afirmat săptămâna trecută că cel mai mare oraș din Fâșia Gaza este afectat de foamete și că aceasta s-ar putea extinde pe întreg teritoriul fără o încetare a focului și fără ridicarea restricțiilor asupra ajutorului umanitar.

„Am întâlnit personal mame și copii care sufereau de foame în Gaza”, a spus ea.

„Este real și se întâmplă acum”.

Israelul se pregătește acum să invadeze orașul Gaza, unde sute de mii de palestinieni s-au refugiat.

