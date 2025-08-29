Lisa Cook, membra Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), a intentat un proces împotriva administrației Trump pentru a bloca încercarea președintelui de a o demite, declanșând o luptă juridică fără precedent, care ar putea testa independența politică a băncii centrale a SUA.
Niciun președinte nu a încercat să demită un guvernator al Fed în cei 112 ani de existență ai instituției, până când Donald Trump a publicat luni seara o scrisoare pe contul său Truth Social, declarând că Lisa Cook a fost concediată.
Trump a motivat decizia prin acuzații conform cărora Cook ar fi comis fraudă ipotecară în 2021, înainte de a se alătura consiliului de administrație al Fed. Cu toate acestea, Cook nu a fost acuzată oficial de nicio infracțiune. Experții juridici susțin că o astfel de demitere ar necesita, în mod normal, un proces echitabil, care să îi ofere șansa de a răspunde acuzațiilor.
Curtea Supremă a semnalat anterior că președinții nu pot înlătura oficialii Fed din cauza dezacordurilor politice, dar pot face acest lucru „pentru un motiv întemeiat,” de obicei legat de abatere sau neglijență în îndeplinirea atribuțiilor. Dacă acțiunea lui Trump îndeplinește acest criteriu va fi, cel mai probabil, decis de instanță.
Trump vs. Rezerva Federală
Președintele SUA l-a criticat în repetate rânduri pe șeful Fed, Jerome Powell și alți factori de decizie pentru că nu au redus ratele dobânzilor mai rapid. Rata cheie pe termen scurt a băncii centrale este de 4,3%, după ce a fost redusă cu un punct procentual complet la sfârșitul anului trecut. Powell a semnalat săptămâna trecută că o altă reducere ar putea fi posibilă la următoarea întâlnire a Fed, programată pentru 16-17 septembrie.
Criticii susțin că administrația Trump folosește acuzațiile împotriva lui Cook ca pretext pentru a elibera un loc în consiliu pentru un loialist al fostului președinte, care ar sprijini eforturile acestuia pentru reduceri mai rapide ale ratelor dobânzilor. Trump a declarat că va numi în Fed doar persoane care susțin costuri mai mici ale împrumuturilor.
Cazul ar putea avea implicații de amploare.
Experții juridici subliniază că înlăturarea unui guvernator în funcție fără un proces echitabil ar putea submina autonomia Fed, considerată de mult timp un pilon al stabilității economice a SUA.
Procesul intentat de Cook susține că acțiunea lui Trump încalcă atât legislația federală, cât și protecțiile constituționale pentru agențiile independente. O decizie a instanței este așteptată să stabilească un precedent privind gradul de control pe care președinții îl pot exercita asupra Sistemului Federal de Rezerve al Statelor Unite ale Americii.