Lisa Cook, membra Consiliului guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), a intentat un proces împotriva administrației Trump pentru a bloca încercarea președintelui de a o demite, declanșând o luptă juridică fără precedent, care ar putea testa independența politică a băncii centrale a SUA.

Niciun președinte nu a încercat să demită un guvernator al Fed în cei 112 ani de existență ai instituției, până când Donald Trump a publicat luni seara o scrisoare pe contul său Truth Social, declarând că Lisa Cook a fost concediată.

Trump a motivat decizia prin acuzații conform cărora Cook ar fi comis fraudă ipotecară în 2021, înainte de a se alătura consiliului de administrație al Fed. Cu toate acestea, Cook nu a fost acuzată oficial de nicio infracțiune. Experții juridici susțin că o astfel de demitere ar necesita, în mod normal, un proces echitabil, care să îi ofere șansa de a răspunde acuzațiilor.

Curtea Supremă a semnalat anterior că președinții nu pot înlătura oficialii Fed din cauza dezacordurilor politice, dar pot face acest lucru „pentru un motiv întemeiat,” de obicei legat de abatere sau neglijență în îndeplinirea atribuțiilor. Dacă acțiunea lui Trump îndeplinește acest criteriu va fi, cel mai probabil, decis de instanță.

Trump vs. Rezerva Federală