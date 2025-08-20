Franța a reacționat după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de alimentarea antisemitismului prin anunțul că Franța va recunoaște statalitatea Palestinei la Națiunile Unite în septembrie.
Președinția franceză a calificat marți acuzația lui Netanyahu drept „abjectă” și „eronată”, declarând: „Acesta este un moment pentru seriozitate și responsabilitate, nu pentru confuzii și manipulări.”
Acuzația lui Netanyahu a fost formulată într-o scrisoare adresată lui Macron, în care acesta susținea că antisemitismul a „crescut” în Franța după anunțul președintelui.
„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian pune paie pe focul acestui antisemitism. Nu este diplomație, ci o politică de conciliere, care răsplătește terorismul mișcării Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și alimentează ura față de evrei care bântuie acum străzile dumneavoastră”, a scris Netanyahu.
Macron a confirmat în iulie că Franța va recunoaște oficial Palestina la Adunarea Generală a ONU.
Franța s-ar alătura astfel cel puțin celor 145 de state membre ONU care deja recunosc sau intenționează să recunoască statalitatea Palestinei.
Disputa Israel-Franța se intensifică
Ministrul francez pentru afaceri europene, Benjamin Haddad a declarat la BFM TV că Macron și guvernul său au fost întotdeauna „extrem de angajați împotriva antisemitismului”.
El a subliniat: „Vă spun că aceasta este o problemă care nu ar trebui instrumentalizată... Franța nu are lecții de învățat în lupta împotriva antisemitismului.”
Președinția franceză a adăugat că „violența împotriva comunității evreiești este intolerabilă” și a evidențiat instrucțiunile lui Macron către toate guvernele din 2017 de a acționa ferm împotriva actelor antisemite.
Conflictul diplomatic cu Franța apare în contextul în care Netanyahu escaladează și tensiunile cu Australia, care urmează să recunoască Palestina luna viitoare.
Marți, el l-a numit pe prim-ministrul australian Anthony Albanese un „politician slab care a trădat Israelul și a abandonat evreii din Australia”.
Anularea de către Australia a vizei politicianului israelian de extremă dreapta Simcha Rothman a determinat ministrul israelian de externe, Gideon Saar să revoce vizele reprezentanților Australiei la Autoritatea Palestiniană.
Canberra a condamnat această măsură, calificând-o drept o „reacție nejustificată.”