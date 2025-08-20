Franța a reacționat după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de alimentarea antisemitismului prin anunțul că Franța va recunoaște statalitatea Palestinei la Națiunile Unite în septembrie.

Președinția franceză a calificat marți acuzația lui Netanyahu drept „abjectă” și „eronată”, declarând: „Acesta este un moment pentru seriozitate și responsabilitate, nu pentru confuzii și manipulări.”

Acuzația lui Netanyahu a fost formulată într-o scrisoare adresată lui Macron, în care acesta susținea că antisemitismul a „crescut” în Franța după anunțul președintelui.

„Apelul dumneavoastră pentru un stat palestinian pune paie pe focul acestui antisemitism. Nu este diplomație, ci o politică de conciliere, care răsplătește terorismul mișcării Hamas, întărește refuzul Hamas de a elibera ostaticii, încurajează pe cei care amenință evreii francezi și alimentează ura față de evrei care bântuie acum străzile dumneavoastră”, a scris Netanyahu.

Macron a confirmat în iulie că Franța va recunoaște oficial Palestina la Adunarea Generală a ONU.

Franța s-ar alătura astfel cel puțin celor 145 de state membre ONU care deja recunosc sau intenționează să recunoască statalitatea Palestinei.

Disputa Israel-Franța se intensifică