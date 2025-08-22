TÜRKİYE
Türkiye exclude trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina
Ankara respinge speculațiile că ar putea desfășura trupe de menținere a păcii în Ucraina, oficialii Ministerului Apărării subliniind că astfel de afirmații sunt nefondate și premature.
Ministerul Apărării afirmă că „Türkiye este o țară care edifică pace și stabilitate în regiunea sa”. (Foto: AA) / AA
acum 14 ore

Türkiye nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, au declarat joi oficialii Ministerului Apărării, respingând speculațiile privind un posibil rol al Ankarei în garanțiile de securitate post-război.

„În ceea ce privește afirmația că Türkiye va trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina, nu ar fi corect sau precis să facem o evaluare bazată pe proiecții, care nu au fost încă fundamentate concret”, au declarat oficialii ministerului în cadrul unui briefing săptămânal.

Aceștia au subliniat că Türkiye sprijină toate inițiativele autentice pentru încheierea conflictului, dar au avertizat împotriva presupunerilor premature.

„Türkiye este o națiune care promovează pacea și stabilitatea în regiunea sa și contribuie activ la toate inițiativele care urmăresc atingerea acestor obiective”, au accentuat oficialii.

„Totuși, între Rusia și Ucraina, mai întâi trebuie să se ajungă la un armistițiu, apoi trebuie stabilit cadrul unei misiuni cu un mandat clar definit, iar contribuția fiecărei țări trebuie clarificată”, au adăugat aceștia.

Vizite tehnice planificate pentru nevoile de apărare ale Siriei

Ministerul a anunțat, de asemenea, că Türkiye planifică vizite tehnice în Siria pentru a evalua cerințele de apărare și pentru a contura o foaie de parcurs comună cu Damasc. Un Memorandum de Înțelegere privind Instruirea și Consultanța Comună, semnat pe 13 august, are ca scop îmbunătățirea capacității de apărare a Siriei prin instruire, consultanță și sprijin tehnic, în timp ce avansează restructurarea Forțelor Armate Siriene.

Cooperarea este deja în desfășurare, incluzând o vizită a șefului Departamentului de Instruire al Siriei la Universitatea Națională de Apărare a Türkiye și activități de instruire ulterioare la cererea Siriei. Ankara consideră stabilitatea Siriei ca fiind „crucială pentru pacea regională”, au declarat oficialii, subliniind sprijinul pentru principiul „un stat, o armată”.

Dialogul în domeniul apărării Türkiye–Japonia

Separat, ministrul apărării Yașar Güler s-a întâlnit cu omologul său japonez, Gen Nakatani, la Ankara în această săptămână. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, stabilitatea regională și extinderea parteneriatelor din industria de apărare.

Ministerul a declarat că schimbul a avut loc într-o „atmosferă sinceră și constructivă”, adăugând că prietenia dintre Türkiye și Japonia—„înrădăcinată în legături istorice și respect reciproc”—este de așteptat să aprofundeze relațiile militare și să deschidă calea pentru noi cooperări.

