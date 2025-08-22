Türkiye nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, au declarat joi oficialii Ministerului Apărării, respingând speculațiile privind un posibil rol al Ankarei în garanțiile de securitate post-război.

„În ceea ce privește afirmația că Türkiye va trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina, nu ar fi corect sau precis să facem o evaluare bazată pe proiecții, care nu au fost încă fundamentate concret”, au declarat oficialii ministerului în cadrul unui briefing săptămânal.

Aceștia au subliniat că Türkiye sprijină toate inițiativele autentice pentru încheierea conflictului, dar au avertizat împotriva presupunerilor premature.

„Türkiye este o națiune care promovează pacea și stabilitatea în regiunea sa și contribuie activ la toate inițiativele care urmăresc atingerea acestor obiective”, au accentuat oficialii.

„Totuși, între Rusia și Ucraina, mai întâi trebuie să se ajungă la un armistițiu, apoi trebuie stabilit cadrul unei misiuni cu un mandat clar definit, iar contribuția fiecărei țări trebuie clarificată”, au adăugat aceștia.

