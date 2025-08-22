Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a discutat despre procesul de pace dintre Rusia și Ucraina, precum și despre ultimele evoluții din Gaza, cu omologul său francez, Emmanuel Macron.

Într-un apel telefonic de joi, realizat la cererea părții franceze, cei doi lideri au abordat „relațiile bilaterale dintre Türkiye și Franța, procesul de pace Rusia-Ucraina și ultimele evoluții din Gaza, precum și o serie de probleme regionale și globale”, conform unei declarații a Direcției de Comunicare a Türkiye, publicată pe platforma socială turcă NSosyal.

Erdoğan i-a transmis lui Macron că Türkiye își continuă eforturile pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-un acord de pace justă și a menționat că Ankara urmărește îndeaproape contactele care au loc în Alaska și Washington, DC.

De asemenea, el a subliniat că „Türkiye este pregătită să găzduiască orice inițiativă care vizează negocieri de pace între Ucraina și Rusia.”

Referitor la Gaza, Erdoğan a subliniat că Türkiye lucrează pentru a asigura un armistițiu în fața unei „tragedii umanitare majore”, accentuând că „imprudența tot mai mare a Israelului în avansarea planului său de ocupație trebuie să fie oprită”.

Cei doi lideri au convenit să discute mai detaliat despre aceste subiecte în cadrul Adunării Generale a ONU, care va avea loc în septembrie, la New York.

„Erdoğan a evidențiat, de asemenea, importanța pe care Türkiye o acordă dezvoltării cooperării cu Franța și a afirmat că Türkiye va continua să facă pași pentru a promova relațiile în diverse domenii, în special în industria de apărare,” se mai arată în declarație.