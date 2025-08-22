Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a discutat despre procesul de pace dintre Rusia și Ucraina, precum și despre ultimele evoluții din Gaza, cu omologul său francez, Emmanuel Macron.
Într-un apel telefonic de joi, realizat la cererea părții franceze, cei doi lideri au abordat „relațiile bilaterale dintre Türkiye și Franța, procesul de pace Rusia-Ucraina și ultimele evoluții din Gaza, precum și o serie de probleme regionale și globale”, conform unei declarații a Direcției de Comunicare a Türkiye, publicată pe platforma socială turcă NSosyal.
Erdoğan i-a transmis lui Macron că Türkiye își continuă eforturile pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina printr-un acord de pace justă și a menționat că Ankara urmărește îndeaproape contactele care au loc în Alaska și Washington, DC.
De asemenea, el a subliniat că „Türkiye este pregătită să găzduiască orice inițiativă care vizează negocieri de pace între Ucraina și Rusia.”
Referitor la Gaza, Erdoğan a subliniat că Türkiye lucrează pentru a asigura un armistițiu în fața unei „tragedii umanitare majore”, accentuând că „imprudența tot mai mare a Israelului în avansarea planului său de ocupație trebuie să fie oprită”.
Cei doi lideri au convenit să discute mai detaliat despre aceste subiecte în cadrul Adunării Generale a ONU, care va avea loc în septembrie, la New York.
„Erdoğan a evidențiat, de asemenea, importanța pe care Türkiye o acordă dezvoltării cooperării cu Franța și a afirmat că Türkiye va continua să facă pași pentru a promova relațiile în diverse domenii, în special în industria de apărare,” se mai arată în declarație.
Franța mulțumește Türkiye
Între timp, Macron a declarat pe platforma X că el și omologul său turc împărtășesc obiectivul de a pune capăt „războiului de agresiune” al Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind necesitatea „încetării ostilităților și a unor garanții de securitate solide” pentru Kiev.
El a mulțumit Türkiye pentru colaborarea sa în cadrul Coaliției Voluntarilor pe această temă.
Referindu-se la Orientul Mijlociu, Macron a condamnat ceea ce a descris drept deciziile recente ale guvernului israelian de a lansa o nouă ofensivă militară asupra Gazei și de a extinde așezările din Cisiordania ocupată, în special în zona E1.
El a afirmat că astfel de acțiuni „contravin eforturilor de pace” și nu vor duce decât la „o stare de război permanent.”
„Singura cale către pace și securitate pentru toți în regiune constă într-un armistițiu, eliberarea ostaticilor, livrarea de ajutor umanitar și urmărirea unei soluții politice,” a declarat Macron.
El a menționat că Franța colaborează îndeaproape cu Türkiye pentru pregătirea unei conferințe privind soluția celor două state, pe care Parisul o va co-prezida împreună cu Arabia Saudită, în septembrie, la New York.