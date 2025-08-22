ACTUALITĂȚI
China se pregătește să găzduiască summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai
Lideri din peste 20 de țări se vor reuni la Tianjin, în timp ce președintele Xi Jinping încearcă să utilizeze summitul OCS pentru a consolida securitatea și influența regională.
China urmărește consolidarea securității și influenței regionale prin intermediul OSC. / AFP
acum 17 ore

Președintele Chinei, Xi Jinping va găzdui la sfârșitul acestei luni o întâlnire politică și de securitate la care vor participa președintele Rusiei, Vladimir Putin, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, secretarul general al ONU, Antonio Guterres și peste 20 de șefi de guvern, a anunțat vineri Beijingul. Scopul reuniunii este consolidarea influenței regionale a Chinei.

Liderii unui bloc, care acoperă aproximativ un sfert din glob, vor dezvălui noi planuri pentru aprofundarea relațiilor lor în cadrul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care va avea loc la Tianjin între 31 august și 1 septembrie, a declarat Liu Bin, ministru adjunct de externe, într-o conferință de presă despre pregătirile pentru reuniune.

Evenimentul va avea loc între 31 august și 1 septembrie, cu doar câteva zile înainte ca Beijingul să organizeze una dintre cele mai mari parade militare din ultimii ani, și pe fondul politicilor externe și comerciale ale președintelui american Donald Trump, în special în ceea ce privește Israelul, Gaza și tarifele, care determină jucători regionali cheie să se apropie de China.

Printre participanți se numără lideri de top din state membre sau țări invitate precum Türkiye, Belarus, Iran, Kazahstan, Pakistan și Vietnam. De asemenea, prim-ministrul Malaysiei, Anwar Ibrahim este invitat să participe la summit, înainte de a găzdui în octombrie o întâlnire cu Trump și alți lideri din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Kuala Lumpur.

Hegemonia și mentalitățile învechite încă persistă

Președintele chinez Xi Jinping va susține discursuri principale la eveniment, la care vor participa și șefi ai organizațiilor internaționale. Prin acest summit, China speră „să stimuleze impulsul pentru cooperare... (și) cu stabilitatea și reziliența OCS, să răspundă factorilor incerți și imprevizibili din mediul internațional”, a declarat Liu reporterilor în cadrul unui briefing.

„În lumea de astăzi, mentalitățile învechite de hegemonie și politica de putere încă au influență, cu anumite țări care încearcă să-și prioritizeze propriile interese în detrimentul altora, amenințând grav pacea și stabilitatea mondială”, a adăugat el, făcând o referire voalată la Statele Unite.

„Cu stabilitatea și reziliența Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, putem aborda incertitudinile și factorii imprevizibili... și crea un mediu favorabil pentru o pace durabilă.”

Summitul se va încheia cu semnarea și publicarea Declarației de la Tianjin, a spus el.

La summitul OCS din 2024, care a avut loc în capitala Kazahstanului, Astana, liderii au convenit să intensifice cooperarea în domeniul combaterii terorismului regional, al energiei regenerabile și al economiei digitale.

