Președintele Chinei, Xi Jinping va găzdui la sfârșitul acestei luni o întâlnire politică și de securitate la care vor participa președintele Rusiei, Vladimir Putin, prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, secretarul general al ONU, Antonio Guterres și peste 20 de șefi de guvern, a anunțat vineri Beijingul. Scopul reuniunii este consolidarea influenței regionale a Chinei.

Liderii unui bloc, care acoperă aproximativ un sfert din glob, vor dezvălui noi planuri pentru aprofundarea relațiilor lor în cadrul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care va avea loc la Tianjin între 31 august și 1 septembrie, a declarat Liu Bin, ministru adjunct de externe, într-o conferință de presă despre pregătirile pentru reuniune.

Evenimentul va avea loc între 31 august și 1 septembrie, cu doar câteva zile înainte ca Beijingul să organizeze una dintre cele mai mari parade militare din ultimii ani, și pe fondul politicilor externe și comerciale ale președintelui american Donald Trump, în special în ceea ce privește Israelul, Gaza și tarifele, care determină jucători regionali cheie să se apropie de China.

Printre participanți se numără lideri de top din state membre sau țări invitate precum Türkiye, Belarus, Iran, Kazahstan, Pakistan și Vietnam. De asemenea, prim-ministrul Malaysiei, Anwar Ibrahim este invitat să participe la summit, înainte de a găzdui în octombrie o întâlnire cu Trump și alți lideri din Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Kuala Lumpur.

Hegemonia și mentalitățile învechite încă persistă