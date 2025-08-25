Președintele SUA, Donald Trump a acuzat duminică principalele rețele de televiziune de o acoperire părtinitoare și a sugerat că acestea ar trebui să își piardă licențele audiovizuale.

Într-o postare pe rețeaua socială americană Truth Social, pe care o deține, Trump a susținut că posturile ABC și NBC oferă o acoperire covârșitor de negativă asupra președinției sale.

„În ciuda unei popularități foarte mari și, potrivit multora, a unora dintre cele mai bune 8 luni din istoria președinției, ABC & NBC FAKE NEWS, două dintre cele mai rele și părtinitoare rețele din istorie, îmi oferă 97% POVESTIRI NEGATIVE”, a scris el.