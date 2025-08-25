Președintele SUA, Donald Trump a acuzat duminică principalele rețele de televiziune de o acoperire părtinitoare și a sugerat că acestea ar trebui să își piardă licențele audiovizuale.
Într-o postare pe rețeaua socială americană Truth Social, pe care o deține, Trump a susținut că posturile ABC și NBC oferă o acoperire covârșitor de negativă asupra președinției sale.
„În ciuda unei popularități foarte mari și, potrivit multora, a unora dintre cele mai bune 8 luni din istoria președinției, ABC & NBC FAKE NEWS, două dintre cele mai rele și părtinitoare rețele din istorie, îmi oferă 97% POVESTIRI NEGATIVE”, a scris el.
Trump a mers mai departe, afirmând că aceste posturi acționează ca „un braț al Partidului Democrat” și ar trebui să li se revoce licențele de către Comisia Federală pentru Comunicații (FCC).
„Aș fi total în favoarea acestui lucru pentru că sunt atât de părtinitori și lipsiți de onestitate, o adevărată amenințare la adresa Democrației noastre!!!”, a adăugat el.
Trump a criticat frecvent instituțiile media tradiționale și ceea ce el numește „știri false” despre administrația sa.