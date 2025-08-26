ACTUALITĂȚI
Moscova și Teheranul au purtat discuții privind programul nuclear iranian
Discuțiile dintre Moscova și Teheran au loc în contextul în care Marea Britanie, Franța și Germania amenință cu reimpunerea sancțiunilor ONU dacă Iranul nu va reduce programul de îmbogățire a uraniului.
Moscova și Teheranul au purtat discuții privind programul nuclear iranian
Iranul va purta discuții cu trioul european la Geneva, marți. / AA
26 August 2025

Președinții Iranului și Rusiei au discutat despre programul nuclear al Teheranului, în contextul în care puterile europene amenință să reimpună sancțiuni Iranului în legătură cu acordul din 2015, care se află în pragul colapsului.

Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor declanșa un „mecanism de revenire” pentru a reintroduce sancțiunile ONU care au fost ridicate în temeiul acordului, cu excepția cazului în care Iranul acceptă să limiteze îmbogățirea uraniului și să restabilească cooperarea cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Iranul va purta discuții cu trioul european marți, la Geneva, a raportat presa de stat iraniană.

Președintele rus Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, a anunțat luni Kremlinul, în cadrul căreia cei doi „au abordat situația din jurul programului nuclear al Iranului”.

Președinția iraniană a declarat că Pezeshkian i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat „dreptului la îmbogățire” al Teheranului și a afirmat că Iranul „nu urmărește și nu va urmări niciodată construirea de arme nucleare”.

Cele două țări și-au consolidat legăturile politice, militare și economice în timpul ofensivei militare a Rusiei în Ucraina.

Iranul a căutat în mod regulat să-și coordoneze poziția atât cu Rusia, cât și cu China înaintea negocierilor nucleare cheie cu Statele Unite și Europa în timpul actualei situații de impas.

Ziarul economic rus Kommersant a raportat luni că Moscova s-a opus ideii de sancțiuni „snapback”.

„Amenințările Marii Britanii, Germaniei și Franței de a activa mecanismul de reintroducere a sancțiunilor ONU suspendate anterior împotriva Iranului sunt un factor serios de destabilizare”, a citat ziarul declarația ministerului de externe.

Rusia este parte la Planul comun de acțiune cuprinzător din 2015 (JCPOA), care a prevăzut ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului în schimbul limitării programului său nuclear.

Teheran contestă legalitatea invocării clauzei de revenire la sancțiuni din tratat, acuzând europenii că nu își respectă propriile angajamente asumate în cadrul acordului.

Iranul a suspendat cooperarea cu agenția nucleară a Națiunilor Unite în urma unui război de 12 zile cu Israelul la începutul acestui an, Teheranul invocând eșecul AIEA de a condamna atacurile israeliene și americane asupra instalațiilor sale nucleare.

