Președinții Iranului și Rusiei au discutat despre programul nuclear al Teheranului, în contextul în care puterile europene amenință să reimpună sancțiuni Iranului în legătură cu acordul din 2015, care se află în pragul colapsului.

Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor declanșa un „mecanism de revenire” pentru a reintroduce sancțiunile ONU care au fost ridicate în temeiul acordului, cu excepția cazului în care Iranul acceptă să limiteze îmbogățirea uraniului și să restabilească cooperarea cu inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Iranul va purta discuții cu trioul european marți, la Geneva, a raportat presa de stat iraniană.

Președintele rus Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, a anunțat luni Kremlinul, în cadrul căreia cei doi „au abordat situația din jurul programului nuclear al Iranului”.

Președinția iraniană a declarat că Pezeshkian i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat „dreptului la îmbogățire” al Teheranului și a afirmat că Iranul „nu urmărește și nu va urmări niciodată construirea de arme nucleare”.

Cele două țări și-au consolidat legăturile politice, militare și economice în timpul ofensivei militare a Rusiei în Ucraina.