Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a participat luni la evenimentele organizate de Fundația Arcașilor în Ahlat, Bitlis, pentru a marca cea de-a 954-a aniversare a Victoriei de la Malazgirt.

În discursul său de deschidere Erdoğan a subliniat că această victorie a reprezentat un moment de cotitură semnificativ care a determinat soarta Türkiye.

„Victoria de la Malazgirt, obținută exact acum 954 de ani, pe 26 august 1071, sub conducerea sultanului Alp Arslan, a schimbat cursul istoriei noastre,” a declarat președintele turc. „Cu această victorie, națiunea turcă și-a demonstrat voința de a face Anatolia patria sa eternă și a pus bazele existenței sale profund înrădăcinate, care a dăinuit timp de o mie de ani.”

Pe 26 august 1071, selgiucizii au învins forțele bizantine mai numeroase, deschizând calea pentru dominația turcă durabilă în Anatolia. Aniversarea acestei bătălii, simbol al rezistenței turce, coincide cu inițiativa Türkiye de a elimina amenințarea PKK, care a bântuit de mult timp regiunile în care selgiucizii se pregăteau odinioară pentru luptă.

„Astăzi, cea mai importantă datorie a noastră este să menținem viu spiritul de la Malazgirt și să transmitem acest patrimoniu sacru generațiilor viitoare. Pentru că Malazgirt nu a fost doar o bătălie, ci simbolul fraternității noastre milenare, al iubirii de patrie și al voinței de a coexista,” a spus președintele Erdoğan.