Erdoğan descrie Victoria de la Malazgirt drept un moment cheie în istorie
Bătălia este considerată de turci ca fiind începutul transformării Anatoliei în patria turcilor.
Recep Tayyip Erdoğan a transmis un mesaj cu ocazia aniversării Victoriei de la Malazgirt marcată pe 26 august. / AA
25 August 2025

Președintele Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a participat luni la evenimentele organizate de Fundația Arcașilor în Ahlat, Bitlis, pentru a marca cea de-a 954-a aniversare a Victoriei de la Malazgirt.

În discursul său de deschidere Erdoğan a subliniat că această victorie a reprezentat un moment de cotitură semnificativ care a determinat soarta Türkiye.

„Victoria de la Malazgirt, obținută exact acum 954 de ani, pe 26 august 1071, sub conducerea sultanului Alp Arslan, a schimbat cursul istoriei noastre,” a declarat președintele turc. „Cu această victorie, națiunea turcă și-a demonstrat voința de a face Anatolia patria sa eternă și a pus bazele existenței sale profund înrădăcinate, care a dăinuit timp de o mie de ani.”

Pe 26 august 1071, selgiucizii au învins forțele bizantine mai numeroase, deschizând calea pentru dominația turcă durabilă în Anatolia. Aniversarea acestei bătălii, simbol al rezistenței turce, coincide cu inițiativa Türkiye de a elimina amenințarea PKK, care a bântuit de mult timp regiunile în care selgiucizii se pregăteau odinioară pentru luptă.

„Astăzi, cea mai importantă datorie a noastră este să menținem viu spiritul de la Malazgirt și să transmitem acest patrimoniu sacru generațiilor viitoare. Pentru că Malazgirt nu a fost doar o bătălie, ci simbolul fraternității noastre milenare, al iubirii de patrie și al voinței de a coexista,” a spus președintele Erdoğan.

Luni, Erdoğan a condus și o ședință a Cabinetului în Ahlat, provincia Bitlis, la un complex prezidențial nou inaugurat—primul birou prezidențial modern situat în afara Ankarei. Ahlat a servit drept punct de plecare al armatei selgiucide înainte de Bătălia de la Malazgirt, situată în provincia Muș de astăzi.

„Cu această ocazie, transmit cele mai sincere felicitări nobilei noastre națiuni cu prilejul aniversării Victoriei de la Malazgirt de la 26 august,” a declarat Erdoğan.

Bătăliile cheie din Războiul de Independență au avut loc în luna august, ceea ce i-a adus acestei luni titlul informal de „luna victoriilor,” iar ziua de 30 august este sărbătorită oficial ca Ziua Victoriei în țară.

